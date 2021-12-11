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Ломаченко – Комми: где смотреть и кто фаворит боя

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 декабря, 23:11
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Прямую трансляцию боя можно смотреть на Мегого и нескольких спутниковых каналах. Полный список трансляций и котировки букмекеров на бой
Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бой Ломаченко – Комми начнется, ориентировочно, после 06:00 утра воскресенья по киевскому времени. На кону коединка в Нью-Йорке не будет чемпионских поясов, но победитель этого противостояния получит возможность биться за титул в следующем бою.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ЛОМАЧЕНКО КОММИ

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На территории Украины бой Ломаченко – Комми покажет Мегого. В России и в восточной Европе бой можно будет посмотреть на спутниковых каналах Матч!Боец и МатчТВ.

На территории США транслятором выступает ESPN. В Великобритании – Sky Sports Arena.

Ломаченко – Комми: где смотреть бой

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КТО ФАВОРИТ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

Василий Ломаченко – большой фаворит. Компания Parimatch установила такие коэффициенты на исход поединка: победа украинца 1.10, ничья 23.0, победа Комми – 6.00.

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Переведя эти котировки в математическую вероятность результата, получим такие цифры:

  • победа Ломаченко – 81%
  • ничья – 4%
  • победа Комми – 15%

Сколько продлится бой? Котировка на "тотал" раундов 8.5 выставлена "на равных" – т.е. коэффициент и на "больше", и на "меньше" – по 1.85. Таким образом, по мнению букмекеров, стоит ждать завершения поединка в 7-9 раундах.

Parimatch плашка бокс
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Черноморец

Сегодня

14:00

Металлист 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Сегодня

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

Колос

Сегодня

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
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