Лестер – Ліверпуль: де дивитись матч АПЛ та хто фаворит

Прогноз та список трансляцій топбитви у чемпіонаті Англії. Перемога дозволить Ліверпулю скоротити відставання від Манчестер Сіті

Ліверпуль – фаворит у матчі проти Лестера / Фото: Getty Images

Сьогодні у чемпіонаті Англії стартують матчі 20-го туру. Дві гри (Арсенал – Вулвергемптон та Лідс – Астон Вілла) перенесені через епідемію коронавірусу в командах. Центральною ж зустріччю дня стане битва між Лестером та Ліверпулем.

Матч пройде у Лестері на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум". На нашому сайті відбудеться онлайн-трансляція матчу Лестер – Ліверпуль. Початок – о 22:00.

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Де дивитись матч Лестер – Ліверпуль? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Лестер – Ліверпуль онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Тим часом букмекери назвали фаворита зустрічі. На думку Parimatch, Ліверпуль має значно більше шансів на перемогу. Котирування на перемогу команди Юргена Клоппа дорівнюють 1.36, тоді як на "лисиць" – аж 7.60. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 5.80. Імовірність результату матчу у відсотках:

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перемога Лестера – 13%

нічия – 18%

перемога Ліверпуля – 69%

На цей час Ліверпуль утримує друге місце у чемпіонаті Англії, відстаючи від Манчестер Сіті на 6 очок. Щоправда, команда Юргена Клоппа має матч у запасі, а також показує вражаючу форму останнім часом – шість перемог та нічия в останніх 7-ми іграх.

Лестер трохи забуксував і скотився на 10-те місце, відставши від топчетвірки аж на 13 очок. До того ж, команда Роджерса здобула лише дві перемоги в останніх 8 матчах АПЛ, а також драматично вилетіла з Кубка Ліги від того ж Ліверпуля (3:3 і за пенальті 4:5).