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Лестер – Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
28 декабря, 13:25
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Прогноз и список трансляций топ-битвы в чемпионате Англии. Победа позволит Ливерпулю сократить отставание от Манчестер Сити
Ливерпуль - фаворит в матче против Лестера
Ливерпуль - фаворит в матче против Лестера / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Англии стартуют матчи 20-го тура. Две игры (Арсенал – Вулверхэмптон и Лидс – Астон Вилла) перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах. Центральной же встречей дня станет битва между Лестером и Ливерпулем.

Матч пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум". На нашем сайте состоится онлайн-трансляция матча Лестер – Ливерпуль. Начало – в 22:00.

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Где смотреть матч Лестер – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Лестер – Ливерпуль онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Трансляцию Лестер – Ливерпуль
смотрите на olltv
Смотреть

Тем временем букмекеры назвали фаворита встречи. По мнению Parimatch, Ливерпуль имеет куда больше шансов на победу. Котировки на победу команды Юргена Клоппа равны 1.36, тогда как на "лисиц" – аж 7.60. Ничья же оценивается коэффициентом 5.80. Вероятность результата матча в процентах:

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  • победа Лестера – 13%
  • ничья – 18%
  • победа Ливерпуля – 69%

На данный момент Ливерпуль удерживает второе место в чемпионате Англии, отставая от Манчестер Сити на 6 очков. Правда, команда Юргена Клоппа имеет матч в запасе, а также показывает впечатляющую форму в последнее время – шесть побед и ничья в последних 7-ми играх.

Лестер же немного забуксовал и скатился на 10-е место, отстав от топ-четверки аж на 13 очков. К тому же команда Роджерса добыла лишь две победы в последних 8-ми матчах АПЛ, а также драматически вылетела из Кубка Лиги от того же Ливерпуля (3:3 и по пенальти 4:5).

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Ливерпуль

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5.80

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