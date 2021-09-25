Легка прогулянка перед Інтером? Шахтар без проблем розправиться з новачком УПЛ

На думку букмекерів, у Вереса практично немає шансів на успішний результат в дуелі з віце-чемпіоном України

Підопічні Роберто Де Дзербі та Юрія Вірта зійдуться на НСК "Олімпійський"

Сьогодні відбудуться три поєдинки 9-го туру чемпіонату України з футболу. В одному з них Шахтар битиметься з Вересом. Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Верес пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, явним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як на перемогу Вереса можна поставити за 16.00. Імовірність нічиї становить 6.50.

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Віце-чемпіон України допустив кілька осічок на старті сезону, програвши Олександрії та зігравши внічию з Минаєм. Це дозволило Динамо вийти вперед і відірватися на три очки. Уже через тижні наших грандів очікує очний бій, тому донеччанам ніяк не можна втрачати сьогодні очки.

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До того ж, у Шахтаря не найкраща ситуація в Лізі чемпіонів. Так, команда ледве зуміла пройти кваліфікацію, проте в першому турі несподівано поступилася в гостях Шерифу (0:2). А вже у вівторок підопічним Де Дзербі належить бій проти чемпіона Італії в особі міланського Інтера.

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Верес же вкрай невдало стартував, зазнавши двох поразок в перших турах. Втім, серія з трьох перемог поспіль підняла команду Юрія Вірта на 8 місце. Особливо вразили рівняни у виїзній грі проти Десни, вигравши з рахунком 4:0.

Історія зустрічей. За всю історію Шахтар і Верес відіграли 11 офіційних поєдинків, з яких дев'ять виграли "гірники". Ще по одному поєдинку завершилися внічию і тріумфом рівненців. Правда, обидва цих матчу пройшли ще в далекому 1993 році.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 2, який доступний на сервісі OLL.TV.

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