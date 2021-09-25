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СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Легка прогулянка перед Інтером? Шахтар без проблем розправиться з новачком УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 вересня, 13:50
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На думку букмекерів, у Вереса практично немає шансів на успішний результат в дуелі з віце-чемпіоном України
Підопічні Роберто Де Дзербі та Юрія Вірта зійдуться на НСК "Олімпійський"
Підопічні Роберто Де Дзербі та Юрія Вірта зійдуться на НСК "Олімпійський"

Сьогодні відбудуться три поєдинки 9-го туру чемпіонату України з футболу. В одному з них Шахтар битиметься з Вересом. Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Верес пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, явним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як на перемогу Вереса можна поставити за 16.00. Імовірність нічиї становить 6.50.

Читайте також: Де і коли дивитися матч Шахтар – Верес

Віце-чемпіон України допустив кілька осічок на старті сезону, програвши Олександрії та зігравши внічию з Минаєм. Це дозволило Динамо вийти вперед і відірватися на три очки. Уже через тижні наших грандів очікує очний бій, тому донеччанам ніяк не можна втрачати сьогодні очки.

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До того ж, у Шахтаря не найкраща ситуація в Лізі чемпіонів. Так, команда ледве зуміла пройти кваліфікацію, проте в першому турі несподівано поступилася в гостях Шерифу (0:2). А вже у вівторок підопічним Де Дзербі належить бій проти чемпіона Італії в особі міланського Інтера.

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Верес же вкрай невдало стартував, зазнавши двох поразок в перших турах. Втім, серія з трьох перемог поспіль підняла команду Юрія Вірта на 8 місце. Особливо вразили рівняни у виїзній грі проти Десни, вигравши з рахунком 4:0.

Історія зустрічей. За всю історію Шахтар і Верес відіграли 11 офіційних поєдинків, з яких дев'ять виграли "гірники". Ще по одному поєдинку завершилися внічию і тріумфом рівненців. Правда, обидва цих матчу пройшли ще в далекому 1993 році.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 2, який доступний на сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Команда
І
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Н
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Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забиті 23
Пропущені 2
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
Шахтар Шахтар Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті 19
Пропущені 4
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті 16
Пропущені 7
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
8
4
2
2
8
6
2
14
Забиті 8
Пропущені 6
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н В Н
7
Зоря Зоря Зор
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті 16
Пропущені 9
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті 8
Пропущені 8
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті 5
Пропущені 13
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В П П П
11
Інгулець Інгулець Інг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В Н
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забиті 5
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Різниця -4
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14
Чорноморець Чорноморець Чор
8
1
2
5
9
21
-12
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Пропущені 21
Різниця -12
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15
Маріуполь Маріуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забиті 11
Пропущені 21
Різниця -10
Результати останніх матчів: П В П П П
16
Львів Львів Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
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