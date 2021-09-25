Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Легкая прогулка перед Интером? Шахтер без проблем разделается с новичком УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 сентября, 13:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По мнению букмекеров, у Вереса практически нет шансов на успешный результат в дуэли с вице-чемпионом Украины
Подопечные Роберто Де Дзерби и Юрия Вирта сойдутся на НСК "Олимпийский"
Подопечные Роберто Де Дзерби и Юрия Вирта сойдутся на НСК "Олимпийский"

Сегодня состоятся три поединка 9 тура чемпионата Украины по футболу. В одном из них Шахтер сразится с Вересом. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Верес пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

Реклама

По мнению экспертов, явным фаворитом поединка является донецкий Шахтер. Триумф команды Роберто Де Дзерби оценивается коэффициентом 1.20, тогда как на победу Вереса можно поставить за 16.00. Вероятность ничьи составляет 6.50.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Шахтер – Верес

Вице-чемпион Украины допустил несколько осечек на старте сезона, проиграв Александрии и сыграв вничью с Минаем. Это позволило Динамо уйти вперед и оторваться на три очка. Уже через недели наших грандов ожидает очное сражение, поэтому дончанам никак нельзя терять сегодня очки.

Реклама

К тому же, у Шахтера не лучшая ситуация в Лиге чемпионов. Да, команда сумела с трудом пройти квалификацию, однако в первом туре неожиданно уступила в гостях Шерифу (0:2). А уже во вторник подопечным Де Дзерби предстоит сражение против чемпиона Италии в лице миланского Интера.

Реклама

Верес же крайне неудачно стартовал, потерпев два поражения в первых турах. Впрочем, серия из трех побед подряд подняла команду Юрия Вирта на 8 место. Особенно впечатлили ровенчане в выездной игре против Десны, выиграв со счетом 4:0.

История встреч. За всю историю Шахтер и Верес отыграли 11 официальных поединков, из которых девять выиграли "горняки". Еще по одному поединку завершились вничью и триумфом ровенцев. Правда, оба этих матча прошли еще в далеком 1993 году.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Шахтер – Верес будет показан на телеканале Футбол 2, который доступен на сервисе OLL.TV.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П Н

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Прогноз на бой
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять