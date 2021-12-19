Клопп їде до Лондона за перемогою! Прогноз на матч Тоттенхем – Ліверпуль

Кирило Круторогов ставить те, що Ліверпуль обіграє Тоттенхем зі скромним рахунком. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Антоніо Конте та Юрген Клопп вперше зустрінуться після відходу італійця з Челсі у 2018 році / Фото: Getty Images, REUTERS

Сьогодні мають пройти три поєдинки 18 туру чемпіонату Англії. У центральній грі неділі Тоттенхем прийме на своєму полі Ліверпуль. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ТОТТЕНХЕМ – ЛІВЕРПУЛЬ

19 грудня, неділя о 18:30, Setanta Sports

Котирування Parimatch на результат: 5.20 – 4.30 – 1.63

Реклама

"Шпори" не грали з 5 грудня через спалах коронавірусу всередині команди, через що відкотилися на сьоме місце турнірної таблиці та відстають від "червоних", що йдуть другим, на 15 очок. Але вони провели на три матчі менше.

Гравці "Тоттенхема" святкують гол Гаррі Кейна / Фото: Reuters

Все ще на карантині залишаються Моура, Скіп, Сон та Скарлетт, а Ромеро травмований. У Тоттенхема в чемпіонаті актуальна серія з чотирьох матчів без поразок, трьох перемог поспіль і лише одним пропущеним голом. Хоча зрозуміти, якою формою команда Конте після зупинки роботи зовсім непросто.

Реклама

Читайте також: Мільярдер Роман Абрамович отримав португальське громадянство

Поки лондонці були в ізоляції, Ліверпуль провів три матчі. До Сіті їм не вистачає одного бала, а відрив від Челсі становить три очки. У них вісім перемог поспіль, у шести вдавалося залишати свої ворота сухими, ще у двох – по одному пропущеному.

Вірджил ван Дейк / Фото: Reuters

Реклама

Ось тільки кадрова ситуація не зовсім зрозуміла – у ван Дейка та Фабіньо були сумнівно-позитивні тести на коронавірус, через що вони пропустили зустріч із Ньюкаслом, але, можливо, зможуть зіграти сьогодні. Орігі, Джонс, Філіпс та Адріан ще не відновилися від травм.

ПРОГНОЗ: Лондонці точно упиратимуться, тому Ліверпулю не буде легко. Але команда Клоппа все одно здається фаворитом. Чекаю на їхню перемогу з різницею в один-два м'ячі.

Котирування Parimatch на цей результат: