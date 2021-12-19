Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Клопп едет в Лондон за победой! Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
19 декабря, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Ливерпуль обыграет Тоттенхэм со скромным счетом. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Антонио Конте и Юрген Клопп впервые встретятся после ухода итальянца из Челси в 2018 году
Антонио Конте и Юрген Клопп впервые встретятся после ухода итальянца из Челси в 2018 году / Фото: Getty Images, REUTERS

Сегодня должны пройти три поединка 18-го тура чемпионата Англии. В центральной игре воскресенья Тоттенхэм примет на своем поле Ливерпуль. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ТОТТЕНХЭМ – ЛИВЕРПУЛЬ
19 декабря, воскресенье в 18:30, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 5.20 – 4.30 – 1.63

Реклама

"Шпоры" не играли с 5 декабря из-за вспышки коронавируса внутри команды, из-за чего откатились на седьмое место турнирной таблицы и отстают от "красных", идущих вторыми, на 15 очков. Но они провели на три матча меньше.

Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна
Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна / Фото: Reuters

Все еще на карантине остаются Моура, Скипп, Сон и Скарлетт, а Ромеро травмирован. У Тоттенхэма в чемпионате актуальна серия из четырех матчей без поражений, трех побед кряду и лишь одним пропущенным голом. Хотя понять, в какой форме команда Конте после остановки работы, совсем непросто.

Реклама

Читайте также: Миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство

Пока лондонцы были в изоляции, Ливерпуль провел три матча. До Сити им не хватает одного балла, а отрыв от Челси составляет три очка. У них восемь побед кряду, в шести удавалось оставлять свои ворота сухими, еще в двух – по одному пропущенному.

Вирджил ван Дейк чуток не дотянул до "Золотого мяча"
Вирджил ван Дейк чуток не дотянул до "Золотого мяча" / Фото: Reuters

Реклама

Вот только кадровая ситуация не совсем понятна – у ван Дейка и Фабиньо были сомнительно-положительные тесты на коронавирус, из-за чего они пропустили встречу с Ньюкаслом, но, вполне возможно, смогут сыграть сегодня. Ориги, Джонс, Филипс и Адриан еще не восстановились от травм.

ПРОГНОЗ: Лондонцы точно будут упираться, поэтому Ливерпулю не будет легко. Но команда Клоппа все равно кажется фаворитом. Ожидаю их победы с разницей в один-два мяча.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • победа Ливерпуля в один-два мяча – 2.10

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Тоттенхэм

Сегодня

18:30

Ливерпуль

5.40

4.40

1.61

Милан

Сегодня

21:45

Наполи

2.33

3.40

3.20

Дженоа

21 дек

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44
Опрос
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять