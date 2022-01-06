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Ібрагімовича атакує зграя вовків: де дивитися матч Мілан – Рома та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 січня, 11:20
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. "Россонері" хочуть не відстати від Інтера у чемпіонських перегонах, тоді як підопічні Моуріньо женуться за топ-четвіркою
Златан Ібрагімович готовий до матчу з Ромою
Златан Ібрагімович готовий до матчу з Ромою / Фото: Getty Images

6 січня у чемпіонаті Італії відбудеться 20-ий тур. В одному з головних поєдинків дня Мілан прийме Рому. Матч пройде у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 19:30.

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Де дивитись матч Мілан – Рома? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

На думку Parimatch, "россонері" мають більше шансів на успіх. Котирування на перемогу Мілана рівні 2.28, тоді як на римлян – 3.20. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Мілана – 42%
  • нічия – 27%
  • перемога Роми – 31%

Мілан йде в лідируючій групі Серії А, посідаючи друге місце. Щоправда, кілька осічок в останньому турі відкинули команду Піолі від Інтера на 4 бали. В останніх семи матчах – аж 3 поразки (від Фіорентини, Сассуоло та Наполі).

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А Рома намагається не відставати від топ-четвірки. Команда Жозе Моуріньо йде шостою, залишаючись у 6-ти пунктах позаду Аталанти. "Вовки" також не можуть похвалитися стабільністю. Команда може обіграти Аталанту, але при цьому поступитися Венеції або Болоньї.

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Мілан

Сьогодні

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Рома

2.12

3.60

3.45

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
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