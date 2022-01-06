Ибрагимовича атакует стая волков: где смотреть матч Милан – Рома и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. "Россонери" хотят не отстать от Интера в чемпионской гонке, тогда как подопечные Моуриньо гонятся за топ-четверкой

Златан Ибрагимович готов к матчу с Ромой / Фото: Getty Images

6 января в чемпионате Италии состоится 20-ый тур. В одном из главных поединков дня Милан примет Рому. Матч пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 19:30.

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Где смотреть матч Милан – Рома? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

По мнению Parimatch, "россонери" имеют больше шансов на успех. Котировки на победу Милана равны 2.28, тогда как на римлян – 3.20. Ничья же оценивается коэффициентом 3.50. Вероятность результата матча в процентах:

победа Милана – 42%

ничья – 27%

победа Ромы – 31%

Милан идет в лидирующей группе Серии А, занимая второе место. Правда, несколько осечек в последнем туре откинули команду Пиоли от Интера на 4 балла. В последних семи матчах – аж 3 поражения (от Фиорентины, Сассуоло и Наполи).

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Рома же пытается не отставать от топ-четверки. Команда Жозе Моуриньо идет шестой, оставаясь в 6-ти пунктах позади Аталанты. "Волки" также не могут похвастаться стабильностью. Команда может обыграть Аталанту, но при этом уступить Венеции или Болонье.