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Ибрагимовича атакует стая волков: где смотреть матч Милан – Рома и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 января, 11:20
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. "Россонери" хотят не отстать от Интера в чемпионской гонке, тогда как подопечные Моуриньо гонятся за топ-четверкой
Златан Ибрагимович готов к матчу с Ромой
Златан Ибрагимович готов к матчу с Ромой / Фото: Getty Images

6 января в чемпионате Италии состоится 20-ый тур. В одном из главных поединков дня Милан примет Рому. Матч пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 19:30.

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Где смотреть матч Милан – Рома? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

По мнению Parimatch, "россонери" имеют больше шансов на успех. Котировки на победу Милана равны 2.28, тогда как на римлян – 3.20. Ничья же оценивается коэффициентом 3.50. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Милана – 42%
  • ничья – 27%
  • победа Ромы – 31%

Милан идет в лидирующей группе Серии А, занимая второе место. Правда, несколько осечек в последнем туре откинули команду Пиоли от Интера на 4 балла. В последних семи матчах – аж 3 поражения (от Фиорентины, Сассуоло и Наполи).

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Рома же пытается не отставать от топ-четверки. Команда Жозе Моуриньо идет шестой, оставаясь в 6-ти пунктах позади Аталанты. "Волки" также не могут похвастаться стабильностью. Команда может обыграть Аталанту, но при этом уступить Венеции или Болонье.

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45
3
Днепр-1
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40
4
Заря
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36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
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Мариуполь
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