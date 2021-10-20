І без Мессі є кому забивати: чому Динамо покине Барселону на щиті

Команда Рональда Кумана є явним фаворитом в матчі проти киян – коефіцієнт зовсім низький

Рональд Куман та Мірча Луческу спробують здобути першу перемогу в нинішній ЛЧ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудеться поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чемпіона України Динамо. Команда Мірчі Луческу зіграє на виїзді проти іспанської Барселони. Зустріч пройде на стадіоні "Камп Ноу". Початок – о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом, букмекери назвали фаворита матчу в столиці Каталонії.

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На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Рональда Кумана. Ставки на перемогу Барселони варіюються в районі 1.28, тоді як на киян виставлений коефіцієнт вище 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 6.30.

Компанія Барселона Нічия Динамо Parimatch 1.28 6.20 11.00 Favbet 1.27 6.30 11.50 Vbet 1.28 6.30 11.00 1xbet 1.29 6.35 11.50 Marsbet 1.27 6.50 11.50

Також експерти вважають, що в матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.51, тоді як на "менше" можна поставити за 2.57.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.97. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:

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Мемфіс Депай – 1.70

Люк Де Йонг – 1.90

Ансу Фаті – 2.10

Феліпе Коутіньо – 2.30

Гаві – 2.70

Серхі Роберто – 3.10

Віктор Циганков – 3.80

Мемфіс Депай / Фото: Reuters

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Барселона виграє в 3 і більше м'ячі – 2.90

тотал більше 4,5 – 3.70

дубль Мемфіса Депая – 3.80

червона картка – 3.90

Динамо не програє – 3.95

гол головою – 5.80

У перших двох турах Динамо набрало один бал, зігравши внічию з Бенфікою (0:0) і поступившись Баварії (0:5). Цього виявилося достатньо, щоб йти вище Барселони. Каталонці двічі програли по 0:3 тим же суперникам і замикають таблицю в групі Е.

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У минулому сезоні Динамо і Барселона також зустрічалися в груповому раунді Ліги чемпіонів. Тоді команда Рональда Кумана здобула дві перемоги над опонентом. На "Камп Ноу" каталонці виграли 2:1, тоді як в Києві був куди більший рахунок – 0:4.