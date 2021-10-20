И без Месси есть кому забивать: почему Динамо покинет Барселону на щите

Сегодня состоится поединок 3 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет на выезде против испанской Барселоны. Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 19:45.
Онлайн-трансляция матча Барселона – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Каталонии.
По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Рональда Кумана. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.28, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 11.00. Ничья же оценивается примерно в 6.30.
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|Компания
|Барселона
|Ничья
|Динамо
|Parimatch
|5.00
|4.10
|1.69
|Favbet
|1.27
|6.30
|11.50
|Vbet
|1.28
|6.30
|11.00
|1xbet
|1.29
|6.35
|11.50
|Marsbet
|1.27
|6.50
|11.50
Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.51, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.57.
Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.97. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:
- Мемфис Депай – 1.70
- Люк Де Йонг – 1.90
- Ансу Фати – 2.10
- Фелипе Коутиньо – 2.30
- Гави – 2.70
- Серхи Роберто – 3.10
- Виктор Цыганков – 3.80
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- Барселона выиграет в 3 и более мяча – 2.90
- тотал больше 4,5 – 3.70
- дубль Мемфиса Депая – 3.80
- красная карточка – 3.90
- Динамо не проиграет – 3.95
- гол головой – 5.80
В первых двух турах Динамо набрало один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0) и уступив Баварии (0:5). Этого оказалось достаточно, чтобы идти выше Барселоны. Каталонцы дважды проиграли по 0:3 тем же соперникам и замыкают таблицу в группе Е.
В прошлом сезоне Динамо и Барселона также встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Рональда Кумана добыла две победы над оппонентом. На "Камп Ноу" каталонцы выиграли 2:1, тогда как в Киеве был куда более крупный счет – 0:4.