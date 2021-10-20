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И без Месси есть кому забивать: почему Динамо покинет Барселону на щите

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 октября, 11:05
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Команда Рональда Кумана является явным фаворитом в матче против киевлян – коэффициент совсем низкий
Рональд Куман и Мирча Луческу постараются добыть первую победу в нынешней ЛЧ
Рональд Куман и Мирча Луческу постараются добыть первую победу в нынешней ЛЧ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится поединок 3 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет на выезде против испанской Барселоны. Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Каталонии.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Рональда Кумана. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.28, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 11.00. Ничья же оценивается примерно в 6.30.

КомпанияБарселонаНичьяДинамо
Parimatch5.004.101.69
Favbet1.276.3011.50
Vbet1.286.3011.00
1xbet1.296.3511.50
Marsbet1.276.5011.50

Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.51, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.57.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.97. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

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  • Мемфис Депай – 1.70
  • Люк Де Йонг – 1.90
  • Ансу Фати – 2.10
  • Фелипе Коутиньо – 2.30
  • Гави – 2.70
  • Серхи Роберто – 3.10
  • Виктор Цыганков – 3.80

Мемфис Депай
Мемфис Депай / Фото: Reuters

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • Барселона выиграет в 3 и более мяча – 2.90
  • тотал больше 4,5 – 3.70
  • дубль Мемфиса Депая – 3.80
  • красная карточка – 3.90
  • Динамо не проиграет – 3.95
  • гол головой – 5.80

В первых двух турах Динамо набрало один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0) и уступив Баварии (0:5). Этого оказалось достаточно, чтобы идти выше Барселоны. Каталонцы дважды проиграли по 0:3 тем же соперникам и замыкают таблицу в группе Е.

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В прошлом сезоне Динамо и Барселона также встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Рональда Кумана добыла две победы над оппонентом. На "Камп Ноу" каталонцы выиграли 2:1, тогда как в Киеве был куда более крупный счет – 0:4.

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