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Де дивитись матч Лаціо – Аталанта та хто фаворит топ-матчу Серії А

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 січня, 16:03
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Аталанта женеться за Інтером у чемпіонській боротьбі, тоді як Лаціо прагне потрапити до Ліги чемпіонів.
Чиро Іммобіле – головна надія Лаціо в атаці
Чиро Іммобіле – головна надія Лаціо в атаці / Фото: Getty Images

У суботу, 22 січня, пройде один із центральних поєдинків 23-го туру Серії А. У битві зійдуться Лаціо та Аталанта. Матч відбудеться у Римі на арені "Стадіо Олімпіко". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Лаціо – Аталанта? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На їхню думку, шанси команди виглядають приблизно рівними. Котирування на перемогу Лаціо рівні 2.44, тоді як на Аталанту 2.90. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Лаціо – 39%
  • нічия – 28%
  • перемога Аталанти – 33%

Команди борються за позиції у топ-четвірці, а Аталанта ще й думає про боротьбу за чемпіонство. Бергамаски посідають 4 місце, відстаючи від лідера Інтера на 8 очок. Лаціо йде восьмим і відстає від команди Гасперіні на 7 очок, зігравши при цьому на матч більше.

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У першому колі команди вже відіграли на полі бергамасків. Тоді Аталанта та Лаціо розписали результативну нічию (2:2). Сьогодні під питанням участь Малиновського, котрий не встиг вчасно пройти вакцинацію від коронавірусу.

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10.50

6.30

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Сьогодні

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Аталанта

3.15

3.85

2.17
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#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
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