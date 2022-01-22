Де дивитись матч Лаціо – Аталанта та хто фаворит топ-матчу Серії А

Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Аталанта женеться за Інтером у чемпіонській боротьбі, тоді як Лаціо прагне потрапити до Ліги чемпіонів.

Чиро Іммобіле – головна надія Лаціо в атаці / Фото: Getty Images

У суботу, 22 січня, пройде один із центральних поєдинків 23-го туру Серії А. У битві зійдуться Лаціо та Аталанта. Матч відбудеться у Римі на арені "Стадіо Олімпіко". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Лаціо – Аталанта? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На їхню думку, шанси команди виглядають приблизно рівними. Котирування на перемогу Лаціо рівні 2.44, тоді як на Аталанту 2.90. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Лаціо – 39%

нічия – 28%

перемога Аталанти – 33%

Команди борються за позиції у топ-четвірці, а Аталанта ще й думає про боротьбу за чемпіонство. Бергамаски посідають 4 місце, відстаючи від лідера Інтера на 8 очок. Лаціо йде восьмим і відстає від команди Гасперіні на 7 очок, зігравши при цьому на матч більше.

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У першому колі команди вже відіграли на полі бергамасків. Тоді Аталанта та Лаціо розписали результативну нічию (2:2). Сьогодні під питанням участь Малиновського, котрий не встиг вчасно пройти вакцинацію від коронавірусу.