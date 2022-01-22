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Где смотреть матч Лацио – Аталанта и кто фаворит топ-матча Серии А

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 января, 16:03
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Аталанта гонится за Интером в чемпионской борьбе, тогда как Лацио стремится попасть в Лигу чемпионов
Чиро Иммобиле - главная надежда Лацио в атаке
Чиро Иммобиле - главная надежда Лацио в атаке / Фото: Getty Images

В субботу, 22 января, пройдет один из центральных поединков 23-го тура Серии А. В битве сойдутся Лацио и Аталанта. Матч состоится в Риме на арене "Стадио Олимпико". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Лацио – Аталанта? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По их мнению, шансы команды выглядят примерно равными. Котировки на победу Лацио равны 2.44, тогда как на Аталанту – 2.90. Коэффициент на ничью составляет 3.50. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Лацио – 39%
  • ничья – 28%
  • победа Аталанты – 33%

Команды борятся за позиции в топ-четверке, а Аталанта еще и подумывает о борьбе за чемпионство. Бергамаски занимают 4 место, отставая от лидера Интера на 8 очков. Лацио же идет восьмым и отстает от команды Гасперини на 7 очков, сыграв при этом на матч больше.

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В первом круге команды уже отыграли на поле бергамасков. Тогда Аталанта и Лацио расписали результативную ничью (2:2). Сегодня под вопросом участие Малиновского, который не успел вовремя пройти вакцинацию от коронавируса.

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Вест Хэм

1.92

3.85

3.90

Саутгемптон

Сегодня

19:30

Манчестер Сити

10.50

6.30

1.28

Лацио

Сегодня

21:45

Аталанта

3.15

3.85

2.17
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
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