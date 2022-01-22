Где смотреть матч Лацио – Аталанта и кто фаворит топ-матча Серии А

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Аталанта гонится за Интером в чемпионской борьбе, тогда как Лацио стремится попасть в Лигу чемпионов

Чиро Иммобиле - главная надежда Лацио в атаке / Фото: Getty Images

В субботу, 22 января, пройдет один из центральных поединков 23-го тура Серии А. В битве сойдутся Лацио и Аталанта. Матч состоится в Риме на арене "Стадио Олимпико". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Лацио – Аталанта? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По их мнению, шансы команды выглядят примерно равными. Котировки на победу Лацио равны 2.44, тогда как на Аталанту – 2.90. Коэффициент на ничью составляет 3.50. Вероятность итога матча в процентах:

победа Лацио – 39%

ничья – 28%

победа Аталанты – 33%

Команды борятся за позиции в топ-четверке, а Аталанта еще и подумывает о борьбе за чемпионство. Бергамаски занимают 4 место, отставая от лидера Интера на 8 очков. Лацио же идет восьмым и отстает от команды Гасперини на 7 очков, сыграв при этом на матч больше.

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В первом круге команды уже отыграли на поле бергамасков. Тогда Аталанта и Лацио расписали результативную ничью (2:2). Сегодня под вопросом участие Малиновского, который не успел вовремя пройти вакцинацию от коронавируса.