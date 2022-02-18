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Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси Підручного на золото

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 лютого, 06:54
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Сьогодні відбудеться чоловічий мас-старт, у якому візьмуть участь Дмитро Підручний та Артем Прима. Прогноз букмекерів на їхню перемогу на Олімпійських Іграх
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Наближаються до кінця зимові Олімпійські Ігри. Закриття змагань заплановано на 20 лютого. На даний момент єдиною нашою нагородою є срібло Олександра Абраменка у фрістайлі.

Сьогодні ж наші надії на медалі покладаються на жіночий та чоловічий біатлон. Спочатку на трасу вийдуть представниці прекрасної статі, серед яких шанси на золото у Юлії Джими та Анастасії Меркушиної.

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Також сьогодні відбудеться і мас-старт у чоловічих перегонах на 15 км. У ньому візьмуть участь два наші спортсмени – Дмитро Підручний та Артем Прима . Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Підручний і Прима
Підручний і Прима / Фото: Reuters

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Компанія Parimatch не надто вірить у шанси українців. Коефіцієнт на тріумф Підручного складає 81.00, тоді як на Приму – аж 201.00.

СПОРТСМЕН 1 МІСЦЕ 1-3 МІСЦЕ 1-6 МІСЦЕ 1-10 МІСЦЕ
Дмитро Підручний81.0021.0010.003.50
Артем Пріма201.0067.0021.006.00

На думку букмекерів, основна боротьба розгорнеться між Йоханнесом Бе та Кантеном Фійон-Майє. Коефіцієнт на перемогу норвежця становить 3.00, тоді як на біатлоніста з Франції 3.30.

Зазначимо, що старт чоловічого мас-старту заплановано на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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