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Джима виходить на мас-старт: де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси Україна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 лютого, 06:18
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Сьогодні відбудеться жіночий мас-старт, у якому візьмуть участь дві спортсменки з України. Прогноз букмекерів на Олімпійські Ігри
Джима вже потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті
Джима вже потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Зимова Олімпіада-2022 наближається до своєї кульмінації. У Пекіні залишилося провести лише три ігрові дні, а сьогодні Україна матиме шанс поповнити медальний залік.

Єдиною нашою нагородою є срібло Олександра Абраменка у фрістайлі. Сьогодні ж наші надії на медалі покладаються на жіночий та чоловічий біатлон.

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У п'ятницю відбудеться мас-старт, де у жіночих перегонах на 12,5 км візьмуть участь дві наші спортсменки Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

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Компанія Parimatch вважає українок одними з аутсайдерів змагання. Коефіцієнт на тріумф Джими складає аж 60.00, Тоді як на Меркушину ставки взагалі не приймаються.

МІСЦЕ ЮЛІЇ ДЖИМИ КОЕФІЦІЄНТ
1 місце60.00
1-3 місце15.00
1-6 місце7.00
1-10 місце3.30

Головною фавориткою мас-старту є норвежка Марте Олсбю-Рейселанн. Коефіцієнт її перемогу становить 2.70. Її головною конкуренткою є Ельвіра Еберг зі Швеції – 6.50.

Зазначимо, що старт жіночого мас-старту заплановано на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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