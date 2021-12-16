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Експрес дня: ставимо на успіх Конте, дірявий захист Челсі та феєрію від Салаха

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
16 грудня, 10:30
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До вашої уваги – цікавий експрес на четвер, який дасть вам шанс примножити вашу ставку в 13 разів
Мохамед Салах та Харрі Кейн поведуть свої команди сьогодні до перемог
Мохамед Салах та Харрі Кейн поведуть свої команди сьогодні до перемог / Фото: Getty Images

Мід-вік добігає кінця, а сьогодні на нас чекають три заключні матчі 17 туру чемпіонату Англії. У традиційній рубриці "Експрес дня" пропонуємо вам звернути увагу саме на них.

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До вашої уваги – цікавий та перспективний експрес, який може зайти сьогодні. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.

21:30 ЛІСТЕР – ТОТТЕНХЕМ
Ставка: перемога Тоттенхема (2.85)

Антоніо Конте
Антоніо Конте / Фото: Reuters

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"Шпори" не грали на вихідних через "ковідне" перенесення гри проти Брайтона, а тому можуть підійти до гри проти Лестера відпочили. Команда Конте виграла три останні матчі АПЛ, тоді як Лестер лихоманить і постійного успіху в їхній грі не спостерігається.

21:45 ЧЕЛСІ – ЕВЕРТОН
Ставка: обидві заб'ють (2.37)

Челсі спробує втриматися на першому місці
Челсі спробує втриматися на першому місці / Фото: REUTERS

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Челсі почав відчувати проблеми з результатом останнім часом, а у чотирьох останніх іграх лондонці пропускали. Евертон в останніх іграх здобув лише одну перемогу, зате над Арсеналом. До того ж команда справно забиває, тому є можливість, що обидві команди зможуть сьогодні відзначитися.

22:00 ЛІВЕРПУЛЬ – НЬЮКАСЛ
Ставка: один із гравців заб'є 2 і більше голів (1.95)

Ліверпуль вигриз путівку в Лігу чемпіонів. Фото Reuters/Molly Darlington
Ліверпуль вигриз путівку в Лігу чемпіонів. Фото Reuters/Molly Darlington

Ньюкасл викликає відверто гнітюче враження, здобувши лише одну перемогу в сезоні. Не допомагає поки що навіть прихід нового тренера та власників. Ліверпуль на ходу, виграв п'ять останніх матчів чемпіонату, забиваючи багато і зі смаком. Поставимо на те, що у воротах "сорок" Салах, Мане чи Жота зможуть оформити як мінімум дубль.

ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС

МАТЧ СТАВКА КОЕФ
Лестер – Тоттенхем перемога Тоттенхема2.85
Челсі – Евертон обидві заб'ють2.37
Ліверпуль – Ньюкасл один із гравців заб'є 2+ голи1.95
ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ 13.17

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