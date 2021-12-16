Экспресс дня: ставим на успех Конте, дырявую защиту Челси и феерию от Салаха

Вашему вниманию – занимательный экспресс на четверг, который даст вам шанс приумножить вашу ставку в 13 раз

Мохамед Салах и Харри Кейн поведут свои команды сегодня к победам / Фото: Getty Images

Мид-уик подходит к концу, а сегодня нас ждут три заключительных матча 17 тура чемпионата Англии. В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание именно на них.

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Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

21:30 ЛЕСТЕР – ТОТТЕНХЭМ

Ставка:победа Тоттенхэма (2.85)

Антонио Конте / Фото: Reuters

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"Шпоры" не играли на выходных из-за "ковидного" переноса игры против Брайтона, а потому могут подойти к игре против Лестера отдохнувшими. Команда Конте выиграла три последних матча АПЛ, тогда как Лестер лихорадит и постоянного успеха в их игре не наблюдается.

21:45 ЧЕЛСИ – ЭВЕРТОН

Ставка:обе забьют (2.37)

Челси попытается удержаться на первом месте / Фото: REUTERS

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Челси начал испытывать проблемы с результатом в последнее время, а в четырех последних играх лондонцы пропускали. Эвертон в последних играх добыл лишь одну победу, но зато над Арсеналом. К тому же, команда исправно забивает, поэтому есть вероятность, что обе команды смогут сегодня отличиться.

22:00 ЛИВЕРПУЛЬ – НЬЮКАСЛ

Ставка:один из игроков забьет 2 и более голов (1.95)

Ливерпуль выгрыз путевку в Лигу чемпионов. Фото Reuters/Molly Darlington

Ньюкасл вызывает откровенно удручающее впечатление, добыв лишь одну победу в сезоне. Не помогает пока даже приход нового тренера и владельцев. Ливерпуль же на ходу, выиграл пять последних матчей чемпионата, забивая много и со вкусом. Поставим на то, что в воротах "сорок" Салах, Мане или Жота смогут оформить как минимум дубль.

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