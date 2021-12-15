Експрес дня: Арсенал образить Ярмоленка, Раньєрі перерве чорну смугу, гол форварда Борусії

До вашої уваги – цікавий експрес на середу, який дасть вам шанс примножити вашу ставку майже вп'ятнадцятеро

Головні дійові особи сьогоднішніх матчів у Бундеслізі та АПЛ / Фото: Getty Images

Поки більшість чемпіонатів відпочивають чи пішли на кубкові перерви, Англія та Німеччина продовжують проводити свої тури чемпіонатів. Сьогодні на нас чекає 9 зустрічей в АПЛ та Бундеслізі.

Читайте також: Дженоа здобула першу перемогу під керівництвом Шевченка

Реклама

У традиційній рубриці "Експрес дня" пропонуємо звернути увагу саме на ці ігри. До вашої уваги – цікавий та перспективний експрес, який може зайти сьогодні. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.

21:30 БАЄР – ГОФФЕНГАЙМ

Ставка: тотал більше 2,5 (1.59)

/ Фото: Reuters

Реклама

Команди борються за потрапляння до ТОП-4, а в останніх трьох турах впевнено грали на "більше". Оборона – явно не найсильніша сторона цих команд, тому розраховуємо на голепад у Леверкузені.

21:30 БОРУССІЯ Д – ГРОЙТЕР ФЮРТ

Ставка: гол Марко Ройса (1.92)

Марко Ройс / Фото: Reuters

Реклама

Гройтер Фюрт – головний аутсайдер Бундесліги цього сезону, який здобув першу перемогу лише три дні тому. Для Боруссії цей суперник не має стати на заваді. Напевно, зможе відзначитися Ерлінг Голанд, однак ми поставимо на Марко Ройса. Німець цього сезону вже забив сім голів у всіх турнірах, а також двічі за збірну.

21:30 БРАЙТОН – ВУЛВЕРГЕМПТОН

Ставка: Брайтон не програє (1.36)

"Чайки" відпочивали на вихідних через перенесення гри проти Тоттенгема, та й у принципі сильно виглядають цього сезону. Команда Поттера повинна була підготуватися до гри з рівними собі "вовками" на найвищому рівні.

21:30 БЕРНЛІ – ВОТФОРД

Ставка: Вотфорд не програє (1.72)

/ Фото: AFP

Команді Клаудіо Раньєрі дуже не щастить цього сезону. Вотфорд громив Манчестер Юнайтед та Евертон, проте все одно потрапив у чорну смугу з ігор проти грандів. До того ж у п'ятницю "шершні" останньої миті поступилися Брентфорду. Пора вже набирати очки у грі проти конкурента у боротьбі за виживання.

22:00 АРСЕНАЛ – ВЕСТ ГЕМ

Ставка: перемога Арсеналу (2.14)

Команди б'ються за місце у ТОП-4, проте в останніх турах у них не все складалося. Вест Гем виграв лише раз за п'ять турів (натомість у Челсі), тоді як Арсенал програвав Евертону та Манчестер Юнайтед. Тепер же перемога над "молотками" допоможе підопічним Артети потрапити до зони Ліги чемпіонів.

ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС