Экспресс дня: Арсенал обидит Ярмоленко, Раньери прервет черную полосу, гол форварда Боруссии

Пока большинство чемпионатов отдыхают или ушли на кубковые перерывы, Англия и Германия продолжают проводить свои туры чемпионатов. Сегодня нас ожидает 9 встреч в АПЛ и Бундеслиге.
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В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание именно на эти игры. Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.
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21:30 БАЙЕР – ХОФФЕНХАЙМ
Ставка:тотал больше 2,5 (1.59)
Команды борются за попадание в топ-четверку, а в последних трех турах уверенно играли на "больше". Оборона – явно не самая сильная сторона этих команд, поэтому рассчитываем на голепад в Леверкузене.
21:30 БОРУССИЯ Д – ГРОЙТЕР ФЮРТ
Ставка:гол Марко Ройса (1.92)
Гройтер Фюрт – главный аутсайдер Бундеслиги в этом сезоне, добывший первую победу лишь три дня назад. Для Боруссии этот соперник не должен стать помехой. Наверняка сможет отличиться Эрлинг Холанд, однако мы поставим на Марко Ройса. Немец в этом сезоне уже забил семь голов во всех турнирах, а также дважды за сборную.
21:30 БРАЙТОН – ВУЛВЕРХЭМПТОН
Ставка:Брайтон не проиграет (1.36)
"Чайки" отдыхали на выходных из-за переноса игры против Тоттенхэма, да и в принципе сильно выглядят в этом сезоне. Команда Поттера должна была подготовиться к игре с равными себе "волками" на высшем уровне.
21:30 БЕРНЛИ – УОТФОРД
Ставка:Уотфорд не проиграет (1.72)
Команде Клаудио Раньери очень не везет в этом сезоне. Уотфорд громил Манчестер Юнайтед и Эвертон, однако все равно попал в черную полосу из игр против грандов. К тому же, в пятницу "шершни" в последний момент уступили Брентфорду. Пора уже набирать очки в игре против конкурента в борьбе за выживание.
22:00 АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ
Ставка:победа Арсенала (2.14)
Команды бьются за место в топ-четверке, однако в последних турах у них не все складывалось. Вест Хэм выиграл лишь раз за пять туров (зато у Челси), тогда как Арсенал проигрывал Эвертону и Манчестер Юнайтед. Теперь же победа над "молотками" поможет подопечным Артеты попасть в зону Лиги чемпионов.
ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС
|МАТЧ
|СТАВКА
|КОЭФ
|Байер – Хоффенхайм
|тотал больше 2,5
|1.59
|Боруссия Д – Гройтер Фюрт
|гол Марко Ройса
|1.92
|Брайтон – Вулверхэмптон
|Брайтон не проиграет
|1.36
|Бернли – Уотфорд
|Уотфорд не проиграет
|1.72
|Арсенал – Вест Хэм
|победа Арсенала
|2.14
|ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
|15.28