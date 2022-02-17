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Дракони проти орлів: прогноз коментатора на матч Порту – Лаціо

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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17 лютого, 13:08
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Кирило Круторогов ставить на те, що Порту не раз заб'є Лаціо і здобуде перемогу. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги Європи
Мехді Таремі - лідер атаки Порту
Мехді Таремі - лідер атаки Порту / Фото: Getty Images

На 17 лютого у Лізі Європи призначено перші поєдинки раунду плей-офф. В одному з пізніх матчів поборяться Порту та Лаціо. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ПОРТУ – ЛАЦІО
17 лютого, четвер, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 1.93 – 3.70 – 4.10

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Португальці вилетіли з Ліги чемпіонів, поступившись в останньому турі в очній битві з Атлетико. Але випередили Мілан на одне очко. До речі, з поразки від "матрацників" вони у 12 матчах досі не програють.

Зараз "дракони" – лідери свого чемпіонату, які не програли жодного разу за 22 тури та випереджають переслідувачів на шість очок. Взимку Порту продали до Ліверпуля Луїса Діаса за 45 мільйонів та Корону до Севільї за 3.

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У зворотному напрямку запросили Галено із Браги за 9 мільйонів. Манафа та Андраде не зіграють через травми, але вони в лазареті вже давно і до їх відсутності вже звикли.

Римляни груповий етап Ліги Європи пройшли важко. Посіли друге місце після Галатасарая, але обійшли Марсель та московський Локомотив. У чемпіонаті Італії вони розташовуються на шостому місці та стабільності їм не вистачає.

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Мауріціо Саррі
Мауріціо Саррі / Фото: Reuters

У Кубку Лаціо вилетів від Мілана після розгрому 0:4, потім обіграли Болонью (3:0). У Серії А "орли" не пропускають чотири матчі поспіль. У Португалію не полетіли Ачербі, Іммобіле, Акпа-Акпро та Лаццарі.

ПРОГНОЗ: Порту на своєму полі виглядає краще. Схиляюся, що "дракони" переможуть, а також заб'ють більше одного гола, тобто у них ІТБ 1,5.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Порту – 1.93
  • Порту заб'є 2 і більше голів 1.98

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