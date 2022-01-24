Що за нонсенс? Букмекери підняли ставки на африканську команду, яка зіграє без воротаря

Імовірність успіху Коморських островів у битві з Камеруном підвищилася, хоча команда не мала здорових воротарів. Прогноз букмекерів на поєдинок Кубка Африки.

Коморські острови вже встигли створити сенсацію на КАН

Сьогодні на Кубку африканських націй пройдуть два матчі 1/8 фіналу. Особливу увагу привертає вечірня гра, в якій господар турніру Камерун зустрінеться із головною сенсацією змагання Коморськими островами. Початок зустрічі – о 21:00.

Для острівної держави цей Кан став справжнім проривом. Комори вийшли на дебютну собі континентальну першість і відразу опинилися в плей-офф.

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Стадіон в Яунде, де будуть грати Камерун та Коморські острови

Причому команді явно не щастило з жеребкуванням. У кваліфікації остров'яни залишили за бортом турніру непрості Кенію та Того, а також зіграли внічию з Єгиптом. А на головному турнірі Комори зуміли вибити зіркову збірну Гани!

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Щоправда, перед поєдинком 1/8 фіналу команду атакували неприємності. 12 членів команди здали позитивні тести на ковід, серед яких двоє воротарів . Третій кіпер Комор травмувався, тому до битви з Камеруном збірна підходить без номінального вартового воріт.

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За регламентом матч не може бути перенесений, адже у заявці команди залишилося 11 здорових гравців для матчу. Таким чином наставник Коморських островів змушений буде поставити на ворота одного з польових гравців.

Не дивно, що букмекери практично не бачать шансів Комор пройти Камерун. Коефіцієнт на вихід островитян до чвертьфіналу дорівнює 30.00 (ймовірність – 3,1%). В основний час ставка на їх успіх дорівнює 25.00.

Правда, ще вчора можливість перемоги Камеруну в основний час була оцінена в 1.03. Логічно було б, щоб після таких новин букмекери взагалі перестали б приймати ставки на гру. Проте коефіцієнт на успіх господарів турніру зріс! Нині на Камерун можна поставити за 1.15.

Букмекери впевнені, що Комори не програють розгромно. Коефіцієнт на остров'ян з форою (+2,5) дорівнює 1.64. Можливо, остров'яни все ж таки встигнуть підготувати одного з воротарів до зустрічі.