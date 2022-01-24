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Що за нонсенс? Букмекери підняли ставки на африканську команду, яка зіграє без воротаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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24 січня, 14:31
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Імовірність успіху Коморських островів у битві з Камеруном підвищилася, хоча команда не мала здорових воротарів. Прогноз букмекерів на поєдинок Кубка Африки.
Коморські острови вже встигли створити сенсацію на КАН
Коморські острови вже встигли створити сенсацію на КАН

Сьогодні на Кубку африканських націй пройдуть два матчі 1/8 фіналу. Особливу увагу привертає вечірня гра, в якій господар турніру Камерун зустрінеться із головною сенсацією змагання Коморськими островами. Початок зустрічі – о 21:00.

Для острівної держави цей Кан став справжнім проривом. Комори вийшли на дебютну собі континентальну першість і відразу опинилися в плей-офф.

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Стадіон в Яунде, де будуть грати Камерун та Коморські острови

Причому команді явно не щастило з жеребкуванням. У кваліфікації остров'яни залишили за бортом турніру непрості Кенію та Того, а також зіграли внічию з Єгиптом. А на головному турнірі Комори зуміли вибити зіркову збірну Гани!

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Щоправда, перед поєдинком 1/8 фіналу команду атакували неприємності. 12 членів команди здали позитивні тести на ковід, серед яких двоє воротарів . Третій кіпер Комор травмувався, тому до битви з Камеруном збірна підходить без номінального вартового воріт.

Коморские острова остались без вратарей

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За регламентом матч не може бути перенесений, адже у заявці команди залишилося 11 здорових гравців для матчу. Таким чином наставник Коморських островів змушений буде поставити на ворота одного з польових гравців.

Не дивно, що букмекери практично не бачать шансів Комор пройти Камерун. Коефіцієнт на вихід островитян до чвертьфіналу дорівнює 30.00 (ймовірність – 3,1%). В основний час ставка на їх успіх дорівнює 25.00.

Правда, ще вчора можливість перемоги Камеруну в основний час була оцінена в 1.03. Логічно було б, щоб після таких новин букмекери взагалі перестали б приймати ставки на гру. Проте коефіцієнт на успіх господарів турніру зріс! Нині на Камерун можна поставити за 1.15.

Букмекери впевнені, що Комори не програють розгромно. Коефіцієнт на остров'ян з форою (+2,5) дорівнює 1.64. Можливо, остров'яни все ж таки встигнуть підготувати одного з воротарів до зустрічі.

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