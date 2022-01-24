Что за нонсенс? Букмекеры подняли ставки на африканскую команду, которая сыграет без вратаря

Вероятность успеха Коморских островов в битве с Камеруном повысилась, хотя у команды не осталось здоровых вратарей. Прогноз букмекеров на поединок Кубка Африки

Коморские острова уже успели сотворить сенсацию на КАН

Сегодня на Кубке африканских наций пройдут два матча 1/8 финала. Особое внимание привлекает вечерняя игра, в которой хозяин турнира Камерун встретится с главной сенсацией соревнования Коморскими островами. Начало встречи – в 21:00.

Для островного государства этот КАН стал настоящим прорывом. Коморы вышли на дебютное для себя континентальное первенство и сходу оказались в плей-офф.

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Причем, команде явно не везло с жеребьевкой. В квалификации островитяне оставили за бортом турнира непростые Кению и Того, а также сыграли вничью с Египтом. А на главном турнире Коморы сумели выбить звездную сборную Ганы!

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Правда, перед поединком 1/8 финала команду атаковали неприятности. 12 членов команды сдали положительные тесты на ковид, среди которых двое вратарей. Третий же кипер Комор травмировался, поэтому к битве с Камеруном сборная подходит без номинального стража ворот.

По регламенту матч не может быть перенесен, ведь в заявке команды осталось 11 здоровых игроков для матча. Таким образом, наставник Коморских островов вынужден будет поставить на ворота одного из полевых игроков.

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Неудивительно, что букмекеры практически не видят шансов у Комор пройти Камерун. Коэффициент на выход островитян в четвертьфинал равен 30.00 (вероятность – 3,1%). В основное же время ставка на их успех равна 25.00.

Правда, еще вчера вероятность победы Камеруна в основное время была оценена в 1.03. Логично было бы, чтобы после таких новостей букмекеры и вовсе перестали бы принимать ставки на игру. Однако коэффициент на успех хозяев турнира вырос! Нынче на Камерун можно поставить за 1.15.

При этом букмекеры уверены, что Коморы не проиграют разгромно. Коэффициент на островитян с форой (+2,5) равен 1.64. Возможно, островитяне все же успеют подготовить одного из вратарей к встрече.