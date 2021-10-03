Буде пенальті та вилучення? Букмекери назвали фаворита дербі між Динамо та Шахтарем

Донеччани – фаворит центральної зустрічі туру в чемпіонаті України. Перемога дозволить підопічним Де Дзербі наздогнати Динамо в таблиці

Динамо та Шахтар визначать сильнішого в 10-му турі УПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться центральний поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу. Київське Динамо зіграє з донецьким Шахтарем. Битва пройде на столичному НСК "Олімпійський".

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на нашому сайті. Початок – о 19:30. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита в дербі.

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На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на успіх донецької команди становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу Динамо в середньому ймовірність становить 2.90. Нічия ж оцінюється від 3.20 до 3.50.

Компанія Динамо Нічия Шахтар Parimatch 2.90 3.25 2.50 Favbet 2.98 3.50 2.50 Vbet 2.94 3.39 2.55 1xbet 2.89 3.20 2.42 Marsbet 2.77 3.40 2.42

Також експерти вважають, що в матчі буде мало голів. Ставка на тотал більше 2,5 становить 2.18, тоді як на ТМ – 1.78. Водночас букмекери вірять, що обидві команди зможуть забити. Коефіцієнт – 1.82. Крім того, стали відомі головні фаворити на гол у зустрічі:

Віктор Циганков (Динамо) – 2.55

Манор Соломон (Шахтар) – 2.75

Даніїл Сікан (Шахтар) – 3.00

Тете (Шахтар) – 3.25

Денис Гармаш (Динамо) – 3.50

Владислав Супряга (Динамо) – 3.55

Алан Патрік (Шахтар) – 3.75

Педріньо (Шахтар) – 3.75

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Також можна зробити ставки і на звичні атрибути дербі:

7 і більше жовтих карток – 1.78

червона картка – 2.45

пенальті в матчі – 2.45

заб'є гравець, який вийде на заміну – 3.20

автогол – 8.50

вольова перемога Динамо – 10.50

вольова перемога Шахтаря – 9.10

Динамо і Шахтар традиційно є головними претендентами на чемпіонство в УПЛ. Їх остання зустріч пройшла півтора тижні тому в Суперкубку України і завершилася розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

У чемпіонаті України команди вже зіграли по дев'ять ігор і Динамо випереджає Шахтар на три бали. Кияни втратили очки лише в поєдинку в Інгульцем (1:1), тоді як донеччани не змогли обіграти Олександрію (1:2) і Минай (1:1).

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