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Буде пенальті та вилучення? Букмекери назвали фаворита дербі між Динамо та Шахтарем

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 жовтня, 14:20
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Донеччани – фаворит центральної зустрічі туру в чемпіонаті України. Перемога дозволить підопічним Де Дзербі наздогнати Динамо в таблиці
Динамо та Шахтар визначать сильнішого в 10-му турі УПЛ
Динамо та Шахтар визначать сильнішого в 10-му турі УПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться центральний поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу. Київське Динамо зіграє з донецьким Шахтарем. Битва пройде на столичному НСК "Олімпійський".

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на нашому сайті. Початок – о 19:30. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита в дербі.

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На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на успіх донецької команди становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу Динамо в середньому ймовірність становить 2.90. Нічия ж оцінюється від 3.20 до 3.50.

Компанія Динамо Нічия Шахтар
Parimatch 2.903.252.50
Favbet 2.983.502.50
Vbet 2.943.392.55
1xbet 2.893.202.42
Marsbet 2.773.402.42

Також експерти вважають, що в матчі буде мало голів. Ставка на тотал більше 2,5 становить 2.18, тоді як на ТМ – 1.78. Водночас букмекери вірять, що обидві команди зможуть забити. Коефіцієнт – 1.82. Крім того, стали відомі головні фаворити на гол у зустрічі:

  • Віктор Циганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтар) – 2.75
  • Даніїл Сікан (Шахтар) – 3.00
  • Тете (Шахтар) – 3.25
  • Денис Гармаш (Динамо) – 3.50
  • Владислав Супряга (Динамо) – 3.55
  • Алан Патрік (Шахтар) – 3.75
  • Педріньо (Шахтар) – 3.75

Читайте також: Де і коли дивитися матч Динамо – Шахтар

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Також можна зробити ставки і на звичні атрибути дербі:

  • 7 і більше жовтих карток – 1.78
  • червона картка – 2.45
  • пенальті в матчі – 2.45
  • заб'є гравець, який вийде на заміну – 3.20
  • автогол – 8.50
  • вольова перемога Динамо – 10.50
  • вольова перемога Шахтаря – 9.10

Динамо і Шахтар традиційно є головними претендентами на чемпіонство в УПЛ. Їх остання зустріч пройшла півтора тижні тому в Суперкубку України і завершилася розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

У чемпіонаті України команди вже зіграли по дев'ять ігор і Динамо випереджає Шахтар на три бали. Кияни втратили очки лише в поєдинку в Інгульцем (1:1), тоді як донеччани не змогли обіграти Олександрію (1:2) і Минай (1:1).

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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті 25
Пропущені 2
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті 23
Пропущені 5
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті 19
Пропущені 7
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В Н П
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П В П В
5
Олександрія Олександрія Оле
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П В Н В
6
Зоря Зоря Зор
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті 20
Пропущені 9
Різниця 11
Результати останніх матчів: В В Н В В
7
Десна Десна Дес
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті 13
Пропущені 14
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П П
8
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
9
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В В В
10
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті 7
Пропущені 14
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П В П П
11
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5
Результати останніх матчів: В Н П П П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Львів Львів Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті 6
Пропущені 15
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті 11
Пропущені 24
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті 12
Пропущені 25
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П В П

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