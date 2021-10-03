Буде пенальті та вилучення? Букмекери назвали фаворита дербі між Динамо та Шахтарем

Сьогодні відбудеться центральний поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу. Київське Динамо зіграє з донецьким Шахтарем. Битва пройде на столичному НСК "Олімпійський".
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на нашому сайті. Початок – о 19:30. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита в дербі.
На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на успіх донецької команди становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу Динамо в середньому ймовірність становить 2.90. Нічия ж оцінюється від 3.20 до 3.50.
|Компанія
|Динамо
|Нічия
|Шахтар
|Parimatch
|2.90
|3.25
|2.50
|Favbet
|2.98
|3.50
|2.50
|Vbet
|2.94
|3.39
|2.55
|1xbet
|2.89
|3.20
|2.42
|Marsbet
|2.77
|3.40
|2.42
Також експерти вважають, що в матчі буде мало голів. Ставка на тотал більше 2,5 становить 2.18, тоді як на ТМ – 1.78. Водночас букмекери вірять, що обидві команди зможуть забити. Коефіцієнт – 1.82. Крім того, стали відомі головні фаворити на гол у зустрічі:
- Віктор Циганков (Динамо) – 2.55
- Манор Соломон (Шахтар) – 2.75
- Даніїл Сікан (Шахтар) – 3.00
- Тете (Шахтар) – 3.25
- Денис Гармаш (Динамо) – 3.50
- Владислав Супряга (Динамо) – 3.55
- Алан Патрік (Шахтар) – 3.75
- Педріньо (Шахтар) – 3.75
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Також можна зробити ставки і на звичні атрибути дербі:
- 7 і більше жовтих карток – 1.78
- червона картка – 2.45
- пенальті в матчі – 2.45
- заб'є гравець, який вийде на заміну – 3.20
- автогол – 8.50
- вольова перемога Динамо – 10.50
- вольова перемога Шахтаря – 9.10
Динамо і Шахтар традиційно є головними претендентами на чемпіонство в УПЛ. Їх остання зустріч пройшла півтора тижні тому в Суперкубку України і завершилася розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.
У чемпіонаті України команди вже зіграли по дев'ять ігор і Динамо випереджає Шахтар на три бали. Кияни втратили очки лише в поєдинку в Інгульцем (1:1), тоді як донеччани не змогли обіграти Олександрію (1:2) і Минай (1:1).
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