Будет пенальти и удаление? Букмекеры назвали фаворита дерби между Динамо и Шахтером

Сегодня состоится центральный поединок 10-го тура чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером. Битва пройдет на столичном НСК "Олимпийский".
Онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер доступна на нашем сайте. Начало – в 19:30. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита в дерби.
По их мнению, небольшим фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф донецкой команды составляет примерно 2.50, тогда как на победу Динамо в среднем вероятность составляет 2.90. Ничья же оценивается от 3.20 до 3.50.
|Компания
|Динамо
|Ничья
|Шахтер
|Parimatch
|2.90
|3.25
|2.50
|Favbet
|2.98
|3.50
|2.50
|Vbet
|2.94
|3.39
|2.55
|1xbet
|2.89
|3.20
|2.42
|Marsbet
|2.77
|3.40
|2.42
Также эксперты считают, что в матче будет мало голов. Ставка на тотал больше 2,5 составляет 2.18, тогда как на ТМ – 1.78. В то же время, букмекеры верят, что обе команды смогут забить. Коэффициент – 1.82. Кроме того, стали известны главные фавориты на гол во встрече:
- Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55
- Манор Соломон (Шахтер) – 2.75
- Даниил Сикан (Шахтер) – 3.00
- Тете (Шахтер) – 3.25
- Денис Гармаш (Динамо) – 3.50
- Владислав Супряга (Динамо) – 3.55
- Алан Патрик (Шахтер) – 3.75
- Педриньо (Шахтер) – 3.75
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Также можно сделать ставки и на привычные атрибуты дерби:
- 7 и более желтых карточек – 1.78
- красная карточка – 2.45
- пенальти в матче – 2.45
- забьет игрок, который выйдет на замену – 3.20
- автогол – 8.50
- волевая победа Динамо – 10.50
- волевая победа Шахтера – 9.10
Динамо и Шахтер традиционно являются главными претендентами на чемпионство в УПЛ. Их последняя встреча прошла полторы недели назад в Суперкубке Украины и завершилась разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.
В чемпионате Украины команды уже сыграли по девять игр и Динамо опережает Шахтер на три балла. Киевляне потеряли очки лишь в поединке в Ингульцом (1:1), тогда как дончане не смогли обыграть Александрию (1:2) и Минай (1:1).
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