Будет пенальти и удаление? Букмекеры назвали фаворита дерби между Динамо и Шахтером

Дончане – фаворит центральной встречи тура в чемпионате Украины. Победа позволит подопечным Де Дзерби догнать Динамо в таблице

Динамо и Шахтер определят сильнейшего в 10-м туре УПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня состоится центральный поединок 10-го тура чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером. Битва пройдет на столичном НСК "Олимпийский".

Онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер доступна на нашем сайте. Начало – в 19:30. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита в дерби.

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По их мнению, небольшим фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф донецкой команды составляет примерно 2.50, тогда как на победу Динамо в среднем вероятность составляет 2.90. Ничья же оценивается от 3.20 до 3.50.

Компания Динамо Ничья Шахтер Parimatch 2.90 3.25 2.50 Favbet 2.98 3.50 2.50 Vbet 2.94 3.39 2.55 1xbet 2.89 3.20 2.42 Marsbet 2.77 3.40 2.42

Также эксперты считают, что в матче будет мало голов. Ставка на тотал больше 2,5 составляет 2.18, тогда как на ТМ – 1.78. В то же время, букмекеры верят, что обе команды смогут забить. Коэффициент – 1.82. Кроме того, стали известны главные фавориты на гол во встрече:

Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55

Манор Соломон (Шахтер) – 2.75

Даниил Сикан (Шахтер) – 3.00

Тете (Шахтер) – 3.25

Денис Гармаш (Динамо) – 3.50

Владислав Супряга (Динамо) – 3.55

Алан Патрик (Шахтер) – 3.75

Педриньо (Шахтер) – 3.75

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Также можно сделать ставки и на привычные атрибуты дерби:

7 и более желтых карточек – 1.78

красная карточка – 2.45

пенальти в матче – 2.45

забьет игрок, который выйдет на замену – 3.20

автогол – 8.50

волевая победа Динамо – 10.50

волевая победа Шахтера – 9.10

Динамо и Шахтер традиционно являются главными претендентами на чемпионство в УПЛ. Их последняя встреча прошла полторы недели назад в Суперкубке Украины и завершилась разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.

В чемпионате Украины команды уже сыграли по девять игр и Динамо опережает Шахтер на три балла. Киевляне потеряли очки лишь в поединке в Ингульцом (1:1), тогда как дончане не смогли обыграть Александрию (1:2) и Минай (1:1).

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