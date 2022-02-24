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Барселона чи Наполі: хто фаворит і де дивитись матч Ліги Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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24 лютого, 07:11
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі Європи. Наполі та Барселона вже зіграли внічию на "Камп Ноу" і тепер визначать долю путівку до 1/8 фіналу у Неаполі
У першому матчі Барселона та Наполі не визначили переможця
У першому матчі Барселона та Наполі не визначили переможця / Фото: Getty Images

Сьогодні, 24 лютого, пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. У центральній грі дня зустрінуться Наполі та Барселона. Матч відбудеться у Неаполі на стадіоні "Дієго Марадона". початок о 22:00.

Де дивитись матч Наполі – Барселона ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Барселона є незначним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Хаві рівні 2.63, тоді як на Наполі 2.81. Коефіцієнт на нічию становить 3.56. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Наполі 35%
  • нічия 28%
  • перемога Барселони 37%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут шанси команд також практично рівні 1.86 на каталонців проти 1.94 на неаполітанців. В процентах 51% на 49%. Нагадаємо, що у першому матчі команди зіграли внічию – 1:1.

Кубок Іспанії – чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону
Кубок Іспанії – чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону / Фото: Getty Images

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Барселона опустилася до Ліги Європи після провалу в головному клубному турнірі Європи. Каталонці двічі обіграли Динамо, але нічого не змогли вдіяти з Баварією та взяли лише очко у грі з Бенфікою. А ось у чемпіонаті команди справи трохи налагодилися. "Блаугранас" зайшли до топ-четвірки, витіснивши звідти Атлетіко.

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Наполі ж займає третю позицію в Серії А та активно бореться за Скудетто, відстаючи від лідируючого Мілана лише на два бали. У групі Ліги Європи підопічні Спаллетті зуміли обійти Лестер та Легію, проте за додатковими показниками пропустили на перший рядок Спартак.

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18
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47
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Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
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36
5
Ворскла
18
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33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
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