Барселона или Наполи: кто фаворит и где смотреть матч Лиги Европы

Прогноз и список трансляций матча в Лиге Европы. Наполи и Барселона уже сыграли вничью на "Камп Ноу" и теперь определят судьбу путевку в 1/8 финала в Неаполе

В первом матче Барселона и Наполи не определили победителя / Фото: Getty Images

Сегодня, 24 февраля, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. В центральной игре дня встретятся Наполи и Барселона. Матч состоится в Неаполе на стадионе "Диего Марадона". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Наполи – Барселона ? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Барселона является незначительным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Хави равны 2.63, тогда как на Наполи –2.81. Коэффициент на ничью составляет 3.56. Вероятность итога матча в процентах:

победа Наполи – 35%

ничья – 28%

победа Барселоны –37%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь шансы команд также практически равные–1.86 на каталонцев против 1.94 на неаполитанцев. В процентах – 51% на 49%. Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью – 1:1.

Кубок Испании – отличная возможность для Хави принести Барселоне трофей в этом сезоне / Фото: Getty Images

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Барселона опустилась в Лигу Европы после провала в главном клубном турнире Европы. Каталонцы дважды обыграли Динамо, но ничего не смогли поделать с Баварией и взяли лишь очко в игре с Бенфикой. А вот в чемпионате у команды дела немного наладались. "Блаугранас" зашли в топ-четверку, вытеснив оттуда Атлетико.

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Наполи же занимает третью позицию в Серии А и активно борется за Скудетто, отставая от лидирующего Милана лишь на два балла. В группе Лиги Европы подопечные Спаллетти сумели обойти Лестер и Легию, однако по дополнительным показателям пропустили на первую строчку Спартак.