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Стала известна личность горе-покериста, которого задержали в аэропорту с чемоданом наркотиков

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
23 июля, 15:50
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Член одной из богатейших семей Кувейта Салман Бехбехани арестован за крупное хранение запрещенных препаратов
Салман Бехбехани влип в неприятности
Салман Бехбехани влип в неприятности / Фото: Pokeroff

Недавно полиция Ибицы сообщила об аресте известного покериста с 1,5 кг наркотиков. Мужчина был задержан в аэропорту по прилете из Лас-Вегаса.

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Изначально правоохранительные органы не разглашали имя преступника, однако СМИ сумели раскопать информацию. Оказывается, задержанным мужчиной стал Салман Бехбехани. Агенты таможенного надзора задержали парня с чемоданом с пакетами марихуаны, экстази, амфетамина, гашиша, туциби и кокаина.

Также у преступника обнаружили наличные деньги на 11,5 тысячи долларов в американской валюте, а также в евро, фунтах, тайских батах и кувейтских динарах. Покерист отправлен в тюрьму до выяснения деталей. Теперь его ожидает суд.

Отметим, что Салман не является активным игроком в покер. За последние три года Бехбехани лишь раз попадал в ITM (In The Money) крупных турниров. Всего же за карьеру американец кувейтского происхождения заработал 3 с лишним миллиона долларов, а его лучшим выступлением стало второе место в турнире по Омахе на WSOP-2013.

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