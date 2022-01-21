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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Экс-звезда Динамо и сборной Украины сменил футбол на покер. Чем все закончилось

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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21 января, 20:46
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Евгений Хачериди сумел отобраться в супертурнир Heavyweight PKO на серии PokerMatch UA Millions. Впрочем, до призов украинец так и не дотянул
Евгений Хачериди едва не выиграл призы на покерной серии PokerMatch UA Millions
Евгений Хачериди едва не выиграл призы на покерной серии PokerMatch UA Millions / Фото: Getty Images

В эти дни в Киеве проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Пятизвездочный столичный отель Premier Palace принимает у себя 11 крутых ивентов с общей гарантией 11 миллионов гривен.

Во вторник прошел самый дорогой из них – Leon's Challenge с бай-ином 150 тысяч гривен. Организован он был в честь приезда на серию двух звезд покера – Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье.

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Гости в призы так и не попали, а его победителем стал Алексей Кравчук, получивший кубок и 1,75 миллиона гривен за триумф. Сегодня же подошел к концу еще один престижный ивент Heavyweight РКО.

На него зарегистрировалось 130 входов, а одним из участников стал экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди. Защитник нынче находится в статусе свободного агента, а потому может уделить время своему хобби.

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Евгений успешно прошел флайт к ивенту, однако до призовой двадцатки так и не добрался. Победитель же был определен сегодня вечером.

В упорной борьбе им стал гость из Беларуси Михаил Любашко. Покерист уже год живет в Черногории и столько же времени не играл в офлайн, однако не побоялся сразиться с топовыми оппонентами на PokerMatch UA Millions.

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Заплатив бай-ин 27К, Михаил сумел выиграть вместе с нокаутами 769,5 тысячи гривен. Итоги финального стола турнира Heavyweight РКО с призовыми и наградами за выбивание следующие:

  1. Михаил Любашко – 769,5 тыс. гривен
  2. Роман Скударь – 438 тыс. гривен
  3. Дмитрий Гусев – 294 тыс. гривен
  4. Станислав Галатенко – 323 тыс. гривен
  5. Алексей Мильченко – 245 тыс. гривен
  6. Ростислав Сабищенко – 171,5 тыс. гривен
  7. Лука Поскас – 156 тыс. гривен
  8. Сергей Карпов – 84 тыс. гривен
  9. Яна Щербук – 121 тыс. гривен

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