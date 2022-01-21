Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 🚁 ФРН зброя для Києва 💥 Телефонні терористи
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Екс-зірка Динамо та збірної України змінив футбол на покер. Чим усе завершилось

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 20:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Хачеріді зумів відібратися до супертурніру Heavyweight PKO на серії PokerMatch UA Millions. Проте до призів українець так і не дотягнув
Євген Хачеріді ледь не виграв призи на покерній серії PokerMatch UA Millions
Євген Хачеріді ледь не виграв призи на покерній серії PokerMatch UA Millions / Фото: Getty Images

Цими днями в Києві проходить велика серія PokerMatch UA Millions. П'ятизірковий столичний готель Premier Palace приймає 11 крутих івентів із загальною гарантією 11 мільйонів гривень.

У вівторок пройшов найдорожчий із них – Leon's Challenge із бай-іном 150 тисяч гривень. Організований він був на честь приїзду на серію двох зірок покеру Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє.

Реклама

Гості у призи так і не потрапили, а його переможцем став Олексій Кравчук, який отримав кубок та 1,75 мільйона гривень за тріумф. Сьогодні ж добіг кінця ще один престижний івент Heavyweight РКО.

На нього зареєструвалося 130 входів, а одним з учасників став ексгравець Динамо та збірної України Євген Хачеріді. Захисник нині перебуває у статусі вільного агента, тому може приділити час своєму хобі.

Реклама

Євген успішно пройшов флайт до івенту, проте до призової двадцятки так і не дістався. Переможця ж було визначено сьогодні ввечері.

У завзятій боротьбі ним став гість із Білорусі Михайло Любашко. Покерист уже рік живе в Чорногорії і стільки ж часу не грав в офлайн, проте не побоявся битися з опонентами на PokerMatch UA Millions.

Реклама

Заплативши бай-ін 27К, Михайло зумів виграти разом із нокаутами 769,5 тисячі гривень. Підсумки фінального столу турніру Heavyweight РКО із призовими та нагородами за вибивання такі:

  1. Михайло Любашко – 769,5 тис. гривень
  2. Роман Скудар – 438 тис. гривень
  3. Дмитро Гусєв – 294 тис. гривень
  4. Станіслав Галатенко – 323 тис. гривень
  5. Олексій Мільченко – 245 тис. гривень
  6. Ростислав Сабіщенко – 171,5 тис. гривень
  7. Лука Поскас – 156 тис. гривень
  8. Сергій Карпов – 84 тис. гривень
  9. Яна Щербук – 121 тис. гривень

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти