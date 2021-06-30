Бизнесмен Билл Перкинс упрочил свои позиции в горячем покерном баттле (видео)

Лэндон Тайс никак не может приблизиться к отыгрышу форы, которую дал сопернику в начале хедз-ап битвы

Билл Перкинс успешен за покерным столом / Фото: Instagram Билла Перкинса

Продолжается горячая хедз-ап битва между профессиональным игроком Лэндоном Тайсом и бизнесменом Биллом Перкинсом. Напомним, что по условиям пари соперники договорились отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя в дуэли. Однако перед началом дуэли Тайс дал Перкинсу фору в 720 тысяч долларов.

Теперь ему необходимо их отыграть, чтобы хотя бы выйти в "ноль". К одинадцатой сессии Лэндон успел отыграть 92К, однако вчера вынужден был сдать назад. Парочка отыграла 337 рук, по итогам которых Перкинс остался в плюсе на 28 тысяч долларов. Таким образом, Тайс пока отыгрывает лишь 63К у бизнесмена, однако впереди еще три четверти дистанции. Ожидается, что дуэль завершится в сентябре этого года.

Сыграно рук: 4907 / 20000

Баланс: +63 720 долларов в пользу Тайса

Баланс с учетом форы: +656 280 долларов в пользу Перкинса