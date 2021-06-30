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Бізнесмен Білл Перкінс зміцнив свої позиції в гарячому покерному баттлі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 червня, 16:05
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Лендон Тайс ніяк не може наблизитися до відіграшу фори, яку дав суперникові на початку хедз-ап битви
Білл Перкінс успішний за покерним столом
Білл Перкінс успішний за покерним столом / Фото: Instagram Білла Перкінса

Триває гаряча хедз-ап битва між професійним гравцем Лендоном Тайсом і бізнесменом Біллом Перкінсом. Нагадаємо, що за умовами парі суперники домовилися відіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця в дуелі. Однак перед початком дуелі Тайс дав Перкінсу фору в 720 тисяч доларів.

Тепер йому необхідно їх відіграти, щоб хоча б вийти в "нуль". До одинадцятої сесії Лендон встиг відіграти 92К, проте вчора змушений був здати назад. Парочка відіграла 337 рук, за підсумками яких Перкінс залишився в плюсі на 28 тисяч доларів. Отже, Тайс поки відіграє лише 63К у бізнесмена, проте попереду ще три чверті дистанції. Очікується, що дуель завершиться у вересні цього року.

Зіграно рук: 4907 / 20000
Баланс: +63 720 доларів на користь Тайса
Баланс з урахуванням фори: +656 280 доларів на користь Перкінса

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