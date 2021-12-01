Вообще с ума сошли: назвал сына в честь криптовалюты

Пользователь Twitter поделился на своей странице трогательным фото своего сына:
My first son was born on November 25, 2021. Его имя является Cardano.— Bruno (@Brunokarno1) November 28, 2021
Share if you love #Ada #CardanoCommunity #CardanoADA @InputOutputHK @IOHK_Charles pic.twitter.com/KfedhSAXnS
"Родился мой первый сын, его зовут Кардано",- подписал фотографию новоиспеченный папа.
Но не обошлось и без волны хейта в комментариях:
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"Ты продашь своего ребёнка, когда ему исполнится 3 года?".
"Почему ты так ненавидишь своего сына?".
"У Вас еще есть время, чтобы исправить эту нелепую ошибку".
"Возможно второму дадите имя – Зенон?",- отметили фолловеры пользователя.
Создатели этой платформы назвали ее в честь человека, который связал свою жизнь с физикой, математикой, а также астрологией – Джироламо Кардано.
Напомним, что Cardano – это многоуровневая блокчейн-платформа на базе Proof-Of-Stake, написанная на языке программирования и предназначенная для создания децентрализованных программ на основе смарт-контрактов.