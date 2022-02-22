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Три способа заработка на криптовалюте в 2022 году – анализ эксперта

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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22 февраля, 06:29
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Вопрос заработка в криптовалюте становится все более актуальным с каждым днем. Мнение специалиста о способах получения прибыли
Заработок на криптовалюте крайне актуален в 2022 году
Заработок на криптовалюте крайне актуален в 2022 году / Фото: Getty Images

Криптовалюты – самая популярная тема, о которой сегодня говорят во всем мире. Но у всех нас есть вопросы о том, как их заработать правильно и как на них заработать. Подробнее об этом эксклюзивно для Segodnya.ua рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Во-первых, можно пойти по старому пути депозитных размещений. Мы все знаем, как зарабатывают деньги на процентах по депозитным вкладам.

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Стекинг

В криптоиндустрии это называется "стекинг" – доходность от 3% до 15% годовых. Наиболее перспективны для стекинга токены, имеющие среднесрочную тенденцию к росту курса.

Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание не на процент стекинга, а на стабильность работы продукта компании. Все еще актуальными токенами для стекинга являются EOS, Stellar, Cardano, TRON и Tezos.

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Плюс в том, что психологическая нагрузка на инвестора невысокая. Выбрали один раз инструмент, вложили деньги и не переживаете об изменчивости рыночной ситуации и движениях цены на бирже. Минус в том, что доходность невысокая.

Криптофонды

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Во-вторых, можно воспользоваться способом извлечения прибыли на работе криптофонда. Учитывая тот факт, что это направление все еще очень молодое, работоспособность компаний высокая и желание "завоевать все деньги мира", также на максимальных уровнях.

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Значит – как варианты диверсификации своих вкладов способ подходящий. Среди негативных составляющих можно отметить также срок жизни таких корпорация. Нет уверенности в том, насколько они заботятся о своей репутации и насколько долгосрочные у них планы по развитию своих фондов.

Доходность фондов в среднем достигает 7-10% годовых из-за диверсификации. По сути, они покупают большое множество инструментов, чтоб в среднем выйти на положительную динамику по доходности.

Торговля криптовалютами

В-третьих, наилучшим способом заработать на криптовалютах будет активная торговля. Это один из наиболее сложных способов, который требует подготовки, знаний, навыков и терпения. Среди позитивных составляющих – сверхприбыль и высокая доходность по спекуляциям.

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Среди негативных составляющих – неготовность большинства нести ответственность за свои спекуляции. Высокое психологическое давление и, как следствие, потери денег вместо прибыли. Если говорить о прибыли, то 100% годовых по доходности таким способом можно сделать.

Кому какой способ подходит?

Новичку лучше всего подойдет вариант заработка на стекинге. Важно разобраться в механизме, почитать историю продукта и аналитические записки и уже можно инвестировать.

Человеку, который знаком с распределением личных денег в разные инвестиционные фонды, подойдет вариант инвестиций в криптофонд. И только опытному трейдеру, который знает, что такое спекуляции стоит заниматься активным извлечением прибыли на колебаниях цены.

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Преимущество всех этих способов в том, что они уже приносят людям прибыль. Это современные варианты инвестиций, которые привлекают людей, а значит, там есть волатильность.

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Отметим, что для пассивного дохода приемлемы только стекинг и инвестиции в криптофонды. Заработать большие суммы денег с небольшого стартового капитала можно только активной торговлей.

Среди рисков для всех этих вариантов обогащения основным является то, что можно потерять все деньги. Никакие криптоденьги не защищены на 100% и нет гарантий, что при их исчезновении со счета кто-то озаботится поиском и возвратом.

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