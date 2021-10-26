Как создавался биткоин: появление первой криптовалюты было вызвано кризисом в мире покера

Как утверждают исследователи, некий Сатоши Накамото работал над созданием биткоина для улучшения работы покерных онлайн-румов

Покер повлиял на создание биткоина / Фото: Getty Images

В последние годы рынок криптовалют развивался очень быстро. К примеру, недавно биткоин побил свой исторический рекорд, остановившись на отметке 66,9 тысячи долларов.

Криптовалюта была изобретена в 2009 году неким анонимом Сатоши Накамото. Создавался биткоин в первую очередь ради избавления интернет-пользователей от подчинения глобальной финансовой системе и ее инструментов в виде комиссий, штрафов и налогов.

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Делалась криптовалюта на волне плачевного состояния глобальной экономики из-за мирового кризиса 2008 года. При этом исследователь Морган Пек утверждает, что биткоин обязан своим появлением покеру.

/ Фото: interestingengineering

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Американец утверждает, что Сатоши думал об онлайн-покере во время создания первой в мире криптовалюты. Неизвестно, имел ли Накамото какое-либо отношение к игре, однако Пек утверждает, что нашел "покерный" след в одном из первых кодов "битка".

В файле от 16 апреля 2008 года обнаружен контент, который применялся для создания интерфейса в игровом клиенте покер-рума. По одной из версий, Накамото получил задание создать софт для рума, а после этого его посетила мысль, которую он и доработал в биткоин.

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Подтолкнуть покерный мир к созданию криптовалюты могли последствия "эффекта Манимейкера". Это явление образовалось после сенсационной победы бухгалтера-любителя Криса Манимейкера на Главном событии WSOP в 2003 году.

Крис Манимейкер / Фото: Getty Images

После его триумфа на Мировой серии покера общий доход индустрии онлайн-гемблинга вырос в 30 раз и достиг отметки в 2,4 млрд доллара. Однако с 2006 года правительство США начало вставлять палки в колеса бизнесу.

Когда возник онлайн-покер, в интернете не было надежных посредников. Приходилось работать с платежными системами, которые контролировались государством, что усложняло жизнь покеристам.

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Сначала правительство США запретило онлайн-покер на территории страны. Это вызвало падение стоимости активов покер-румов, которые вынуждены были уйти с американского рынка.

Кешауты (вывод денежных средств) стали проходить медленнее, а игровое поле сжималось. Покерной индустрии требовался толчок в развитии, коим и могла стать криптовалюта.

Появление биткоина в 2009 году не вызвал изначально большого интереса, однако новым толчком в его интеграции в покерный мир стала "черная пятница".

15 апреля 2011 года правительство США в момент конфисковало домены покер-румов и полностью заморозило их операции. Многие американцы ушли из офлайна, ведь нужно было либо использовать VPN, либо ехать в другую страну.

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Как раз тогда на рынке появился рум Seals With Clubs, где использовали биткоин для ввода и вывода средств. Криптовалюта конвертировалась на интернет-биржах. Один из регуляров покер-рума признается, что не воспринимал это серьезно, пока не попытался вывести деньги, которые появились на его банковском счете уже через 48 часов.

В 2015 году власти все же закрыли Seals With Clubs. Однако рум был к этому готов и уже через месяц возобновил работу, возродившись за пределами США.

Теперь же многие покер-румы предлагают в качестве валюты "крипту". Так, казино Virtue Poker работает на основе валюты Ethereum. По словам одного из создателей рума Дэна Голдмана, это новый шаг в развитии рынка онлайн-покера.

Приложение на основе технологии блокчейн позволяет самому проверять алгоритмы ГСЧ – все равно что игрок сам может проверить колоду карт.

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При этом нельзя предсказывать исход раздач, а деньги без посредника в лице покер-рума будут сразу направляться на счет призеру. Теперь организаторам осталось лишь обеспечить скорость транзакций.