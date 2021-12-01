Геть з глузду з'їхали: назвав сина на честь криптовалюти

Батько настільки закоханий у блокчейн-платформу, що забув про реальність і дав первістку ім'я – Cardano

Користувач Twitter назвав свого первістка на честь криптовалюти

Користувач Twitter поділився на своїй сторінці зворушливим фото свого сина:

"Народився мій перший син, його звати Кардано",- підписав світлину новоспечений татусь

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Але не обійшлось і без хвилі хейту у коментарях:

"Ти продаси свою дитинру, коли йому виповниться 3 роки?".

"Чому ти так ненавидиш свого сина?".

"У Вас ще є час, щоб виправити цю безглузду помилку".

"Можливо другому подаруєте ім'я – Зенон?",- відмітили фолловери користувача.

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Творці цієї платформи назвали її на честь людини, яка пов'язала своє життя із фізикою, математикою, а також астррологією – Джироламо Кардано.

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Нагадаємо, що Cardano – це багаторівнева блокчейн-платформа на базі Proof-Of-Stake, написана мовою програмування та призначена для створення децентралізованих програм на основі смарт-контрактів.