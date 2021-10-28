Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Игра Крипто

Не биткоином единым: эксперт выделил самые перспективные криптовалюты

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 октября, 17:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анжей Ковальчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе криптовалюты для инвестиции
Биткоину есть альтернатива на рынке криптовалют
Биткоину есть альтернатива на рынке криптовалют / Фото: Getty Images

Неделю назад цена на биткоин побила исторический рекорд. Курс криптовалюты на 20 октября перевалил за отметку в 66 тысяч долларов.

Правда, "биток" – это далеко не единственная криптовалюта, ведь на рынке их тысячи. К примеру, сам Илон Маск считает самой перспективной криптой Dogecoin. Куда же стоить вкладывать деньги?

Реклама

Эксклюзивно для сайта "Сегодня" главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук рассказал о других перспективных криптовалютах.

"В наше время стоит присмотреться к знаменитым криптовалютам, которые у всех на слуху и которые имеют долгую историю существования. Причина в том, что из-за предстоящего в скором будущем регулирования крипторынка со стороны США может состояться массовый выход инвесторов из Bitcoin.

Перейти они поспешат в знакомые имена, также как Cardano и Polkadot, например. Cardano интересен в контексте ужесточения конкуренции в DeFi-пространстве. Polkadot имеет сильную основу бизнеса, так как это сеть, соединяющая блокчейны.

Преимущество перед биткоином в стоимости нельзя учитывать, так как заработок инвесторов все равно происходит на волатильности цены, процентном изменении актива. Не важно, какую долю монеты ты покупаешь. Важно, насколько она подорожает".

Также Анжей рассказал про токены и их преимущество перед монетой:

Реклама

"Токен – это по сути акция компании или платежный инструмент только этой компании. Токен нужно выбирать с оглядкой на существующий бизнес, целесообразность использования этой валюты лично для вас. Нужно учитывать стабильность компании и правящий состав, историю проекта, потенциал развития.

Покупка токена – это инвестиция или внутреннее платежное средство, а покупка монеты, зачастую, является внешним платежным инструментом. Также есть разница в эмиссии токенов и монет".

3 short-term cryptocurrency investment strategies – EU Reporter

Кроме того, эксперт дал совет инвесторам, чему отдавать предпочтение при составлении портфеля и на что ориентироваться:

"Инвесторам стоит рассматривать в свой портфель разные активы при условии понимания перспектив этого инструмента. То есть в каждом отдельном случае нужно самостоятельно садиться и детально изучать историю создания инвестиционного инструмента, миссию проекта, потенциал развития.

Либо можно делать сравнительную таблицу исследований с разных сторон и принимать решение на основании 3-4-5-6 различных мнений, которые не являются рекламными проплачеными мнениями по рынку.

Разбираясь в вопросе того, какие криптовалюты сейчас стоит включить в свой портфель, мы бы безоговорочно поддерживали знаменитые Cardano, Ripple и Polkadot".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
Как создавали биткоин
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять