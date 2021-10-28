Не біткоїном єдиним: експерт виділив найперспективніші криптовалюти

Анжей Ковальчук розповів, на що варто звернути увагу під час вибору криптовалюти для інвестиції

Біткоїну є альтернатива на ринку криптовалют / Фото: Getty Images

Тиждень тому ціна на біткоїн побила історичний рекорд. Курс криптовалюти на 20 жовтня перевалив за позначку 66 тисяч доларів.

Щоправда, "биток" – це далеко не єдина криптовалюта, адже на ринку їх тисячі. Наприклад, сам Ілон Маск вважає найперспективнішою криптою Dogecoin. Куди ж варто вкладати гроші?

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Ексклюзивно для сайту "Сьогодні" головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук розповів про інші перспективні криптовалюти.

"У наш час варто придивитися до знаменитих криптовалют, які у всіх на слуху і які мають довгу історію існування. Причина в тому, що через майбутнє врегулювання крипторинку з боку США може відбутися масовий вихід інвесторів з Bitcoin. Перейти вони поспішать у знайомі імена, також як Cardano та Polkadot наприклад. Cardano цікавий у контексті посилення конкуренції в DeFi-просторі. Polkadot має сильну основу бізнесу, оскільки це мережа, що з'єднує блокчейни. Перевагу перед біткоїном у вартості не можна враховувати, оскільки заробіток інвесторів однаково відбувається на волатильності ціни, відсотковій зміні активу. Не важливо, яку частку монети купуєш. Важливо, наскільки вона подорожчає".

Також Анжей розповів про токени та їх перевагу перед монетою:

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"Токен – це по суті акція компанії або платіжний інструмент лише цієї компанії. Токени потрібно обирати з огляду на існуючий бізнес, доцільність використання цієї валюти особисто для вас. Потрібно враховувати стабільність компанії та правлячий склад, історію проекту, потенціал розвитку. Купівля токену – це інвестиція чи внутрішній платіжний засіб, а купівля монети найчастіше є зовнішнім платіжним інструментом. Також є різниця в емісії токенів та монет".

Крім того, експерт дав пораду інвесторам, чому віддавати перевагу при складанні портфеля і на що орієнтуватися: