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Биткоин продолжит свой рост! Основные причины скачка курса криптовалюты

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 октября, 17:25
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Эксперт в области криптовалют рассказал, почему биткоин побил рекорд курса и чего ждать от валюты в будущем
Биткоин продолжает рост
Биткоин продолжает рост / Фото: Getty Images

20 октября цена на биткоин побила исторический рекорд. Курс криптовалюты на 20 октября перевалил за отметку в 66 тысяч долларов.

Эксклюзивно для сайта "Сегодня", свое экспертное мнение о причинах роста курса биткоина высказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

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"В октябре стоимость биткоина реализовала новый исторический максимум и торги проходят в районе 66 800 долларов за монету. Причин для такой динамики несколько:

  1. Возобновление работы майнеров из Китая, которые приостановили деятельность весной текущего года.
  2. Риски роста инфляции по всему миру, из-за чего покупают криптовалюты в целом, как защитный инструмент (коим ранее было золото).
  3. Увеличение количества IT-проектов, которые учитывают криптовалютные расчеты.
  4. Признание криптомонет в различных странах как платежного средства, так как это формирует базовый оптимизм у инвесторов, что индустрия развивается и спрос будет расти.

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Кроме того, рост стоимости именно биткоина обусловлен тем, что это самый популярный актив и он на слуху у разных групп инвесторов. Не только мастодонты и институциональные инвесторы в него вкладывают свои деньги, но и вновь пришедшие на рынок игроки выбирают самый понятный для заработка инструмент.

Майнинг биткоина – не всегда легальное занятие

Также специалист дал свой прогноз на дальнейшее поведение курса биткоина:

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"Такая тенденция роста цен не является окончательной. Удорожание сохранится как минимум до уровня 68-72 тысячи долларов за монету. После достижения этого диапазона можно ждать небольшую коррекцию цен вниз, которую также быстро выкупят.

Если не произойдет никаких форсмажорных событий, какие были, например, весной в Китае, то рост цен сохранится и в ноябре. Динамика спроса на криптовалюты будет положительной".

Отметим, что в Сальвадоре биткоин стал причиной массовых акций протестов. В стране узаконили официальное использование криптовалюты как вида платежа, из-за чего люди вышли на "майдан" против президента Наиба Букеле.

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