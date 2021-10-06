Чемпионата мира по Dota 2 разыграет сумасшедшие призовые: анонс The International 10

Бухарест соберет лучшие команды по Dota 2, чтобы определить чемпиона мира и обладателя 18 миллионов долларов

Бухарест примет The International 10 / Фото: Getty Images

Завтра в Румынии стартует юбилейный 10-ый турнир The International по видеоигре Dota 2. Турнир соберет 18 лучших команд со всего мира в Бухаресте.

Ивент проводится компанией Valve, которая и является официальным разработчиком Dota 2. Предлагаем поближе познакомиться с основными аспектами The International 10.

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История турнира. Первый розыгрыш The International прошел в 2011 году и с тех пор позиционируется как чемпионат мира по Dota 2. К слову, первым чемпионом стала украинская команда Natus Vincere (NAVI).

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Тогда наш коллектив выиграл 1 миллион долларов. После этого организаторы повышали призовой фонд ежегодно. Дважды выиграть TI удалось лишь коллективу из Европы OG.

Год Город-хозяин Призовой фонд Чемпион Страна Приз 2011 Кельн, Германия 1,6 млн дол Natus Vincere Украина 1 млн дол 2012 Сиэттл, США 1,6 млн дол Invictus Gaming Китай 1 млн дол 2013 Сиэттл, США 2,8 млн дол Alliance Швеция 1,4 млн дол 2014 Сиэттл, США 10,9 млн дол Newbee Китай 5 млн дол 2015 Сиэттл, США 18,4 млн дол Evil Geniuses США 6,6 млн дол 2016 Сиэттл, США 20,7 млн дол Wings Gaming Китай 9,1 млн дол 2017 Сиэттл, США 24,7 млн дол Team Liquid Европа 10,8 млн дол 2018 Ванкувер, Канада 25,5 млн дол OG Европа 11,1 млн дол 2019 Шанхай, Китай 34,3 млн дол OG Европа 15,6 млн дол

Место проведения. Изначально юбилейный чемпионат хотели проводить в шведском Стокгольме, однако в 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса.

Год спустя ивент собирались провести там же, однако местные власти не внесли турнир в список ивентов, разрешенных для проведения во время пандемии ковида. Одним из возможных хозяев на смену Стокгольма рассматривали и Киев, однако в итоге Valve остановились на Бухаресте.

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Все игры The International 10 состоятся на самом большом стадионе страны "Национальный", который вмещает более 55 тысяч зрителей. Из-за этого события даже футбольная сборная Румынии сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Лихтенштейна на стадионе "Стяуа".

Ожидалось, что на мероприятие пустят зрителей с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Впрочем, и эти планы организаторам пришлось корректировать. Из-за роста заболеваемости в Румынии The International 10 пройдет без живой аудитории.

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Даты и формат. Ивент пройдет с 7 по 17 октября 2021 года. Участие в TI10 примут 18 команд. Десять из них попали на турнир благодаря своему рейтингу, тогда как еще шесть коллективов отобрались через квалификацию. Участниками The International станут:

Evil Geniuses (США)

(США) PSG.LGD (Китай)

(Китай) Virtus.pro (Россия)

(Россия) Quincy Crew (США)

(США) Invictus Gaming (Китай)

(Китай) T1 (Южная Корея)

(Южная Корея) Vici Gaming (Китай)

(Китай) Team Secret (Европа)

(Европа) Team Aster (Китай)

(Китай) Alliance (Швеция)

(Швеция) Beastcoast (Перу)

(Перу) Thunder Predator (Перу)

(Перу) Elephant (Китай)

(Китай) Team Spirit (Россия)

(Россия) OG (Европа)

(Европа) Team Undying (США)

(США) SG esports (Бразилия)

(Бразилия) Fnatic (Малайзия)

18 команд поделились на две группы по девять коллективов. В каждой группе команды сыграют друг против друга серию из двух игр. По их результатам 1-4 команды отправляются в верхнюю сетку плей-офф, а команды с 5-8 места – в нижнюю.

Распределение по группам

А В Evil Geniuses Team Secret Team Aster Team Spirit Invictus Gaming PSG.LGD Т1 Quincy Crew Virtus.pro Elephant Team Undying Beastcoast OG Vici Gaming Alliance Fnatic Thunder Predator SG esports

Далее идет не самая простая схема распределения мест. С верхней сеткой все ясно, они играют по олимпийской системе для определения чемпиона. В нижней же сетке определяется возможный будущий вице-чемпион.

Там также играется плей-офф, однако к восьми командам нижней сетки постепенно будут присоединятся команды, вылетевшие из верхней сетки. В четвертьфиналах пары играют лишь по одной игре, тогда как в следующих стадиях – по три в серии. Более подробно схема плей-офф понятна на картинке.

Призовой фонд. The International 10 разыграет солидные призовые в размере 40 миллионов долларов. Почти половина фонда (18 млн) достанется победителю. Вице-чемпион получит 5,2 миллиона, а бронзовый призер – 3,6 млн. Даже команды, которые не выйдут из групп, получат по 100 тысяч!

1 место 18 208 300 долларов 2 место 5 202 400 долларов 3 место 3 601 600 долларов 4 место 2 401 100 долларов 5-6 места 1 400 600 долларов 7-8 места 1 000 500 долларов 9-12 места 800 400 долларов 13-16 места 600 300 долларов 17-18 места 100 000 долларов

А что Украина? Команда NAVI не прошла квалификацию на чемпионат. Однако в российском коллективе Team Spirit будут представлены два наших соотечественника. Речь об Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове.

Где смотреть. В прямой трансляции поединки чемпионата мира по Dota2 пройдут на официальных каналах The International в Twitch и Steam.