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FIFA, Dota 2 и другие: 8 видеоигр внесены в программу Азиатских игр 2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
9 сентября, 19:20
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В прошлом году Олимпийский совет Азии внес киберспорт в список дисциплин для Азиатских игр и теперь определился с перечнем
Киберспорт теперь часть Азиатских игр
Киберспорт теперь часть Азиатских игр

В следующем году в Китае пройдут Азиатские игры. Мероприятия состоятся в Ханчжоу с 10 по 25 сентября 2022 года.

В 2020 году Генеральная ассамблея Олимпийского совет Азии (ОСА) внесла киберспорт в список дисциплин Азиатских игр. И вот в следующем году как раз и состоится дебют видеоигр на мероприятии.

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На днях ОСА объявила дисциплины для ближайших Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году в Китае. Так, в программу ивента вошли соревнования по восьми кибериграм:

  • Dota 2
  • FIFA
  • League of Legends
  • Dream Three Kingdoms 2
  • HearthStone
  • Arena of Valor
  • PUBG Mobile
  • Street Fighter 5

Как и на Олимпийских играх, тройка лучших игроков каждого чемпионата будут награждены медалями. Олимпийский совет Азии отмечает рост популярности киберспорта на материке, из-за чего и было принято соответствующее решение.

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Все соревнования по киберспортивным дисциплинам пройдут на новеньком стадионе Xiacheng District Esports Venue, открытие которого должно состояться до конца 2021 года. Арена на 80 тыс м2 сможет вместить в себе 4 тысячи зрителей.

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