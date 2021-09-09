FIFA, Dota 2 та інші: 8 відеоігор внесені в програму Азійських ігор 2022

У минулому році Олімпійська рада Азії внесла кіберспорт до дисциплін для Азійських ігор і тепер визначилася з переліком

Кіберспорт тепер частина Азіатських ігор

У наступному році в Китаї пройдуть Азійські ігри. Заходи відбудуться в Ханчжоу з 10 по 25 вересня 2022 року.

У 2020 році Генеральна асамблея Олімпійського рада Азії (ОРА) внесла кіберспорт до дисциплін Азійських ігор. І ось в наступному році як раз і відбудеться дебют відеоігор на заході.

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Днями ОРА оголосила дисципліни для найближчих Азійських ігор, які пройдуть у 2022 році в Китаї. Так, в програму івенту увійшли змагання з восьми кіберігор:

Dota 2

FIFA

League of Legends

Dream Three Kingdoms 2

HearthStone

Arena of Valor

PUBG Mobile

Street Fighter 5

Як і на Олімпійських іграх, трійка найкращих гравців кожного чемпіонату будуть нагороджені медалями. Олімпійська рада Азії відзначає зростання популярності кіберспорту на материку, через що і було прийнято відповідне рішення.

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Всі змагання з кіберспортивних дисциплін пройдуть на новенькому стадіоні Xiacheng District Esports Venue, відкриття якого має відбутися до кінця 2021 року. Арена на 80 тис м2 зможе вмістити 4 тисячі глядачів.