Такий виглядає ейфорія! Експерт українського покер-руму виграв майже 250 тисяч в онлайні (відео)

Гліб Тремзін зумів обійти понад 3,5 тисячі опонентів і тріумфувати у великому онлайн-турнірі, вигравши найбільші призові за кар'єру

Гліб Тремзін оформив бест-кеш онлайн

З початку року один із найбільших онлайн-румів світу проводить престижну серію Winter Series. Одним із найкращих гравців 2022 року в ній є бразильський футболіст Неймар, який вже двічі оновив свій бест-кеш

Вчора ж добіг кінця Main Event серії, який зібрати майже чотири тисячі входом (3936). Бай-ін був не надто високим- 530 доларів.

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Одним із учасників став експерт PokerMatch Гліб Тремзін. Другий день покерист починав лише з 9 вб, проте зумів чудово розкрутитися і дійти до фінального дня з другим стеком. А фіналку Гліб взагалі почав чіплідером!

У результаті Тремзін дійшов до хедз-апу з британцем Джеймі О'Коннором, з яким домовився про поділ та залишив на кону лише 15 тисяч доларів. У дуелі успіх був на стороні експерта PokerMatch і він зумів виграти, зібравши у вирішальній роздачі сет з "вісімок". Радості Гліба не було меж!

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При цьому фіналку Тремзін транслював у прямому ефірі, а його друзі створили справжню фан-зону підтримки покериста. В онлайні його підтримували 12 тисяч прихильників. Перемога дозволила Глібу оформити свій бест-кеш в онлайні, піднявши 248,5 тисяч доларів.

На своїй сторінці в Instagram гравець зізнався, що планує вирушити у подорож на острів Ніуе у Тихому океані. Крім того, Тремзін розіграє одну путівку серед своїх передплатників.