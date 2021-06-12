Бізнесмен Білл Перкінс відіграв 67 тисяч доларів у професійного покериста Лендона Тайса (ВІДЕО)

Парочка зіграла лише 12% запланованих роздач, за підсумками яких поки попереду Тайс

Бізнесмен Білл Перкінс домагається успіху в покері / Фото: Instagram Білла Перкінса

У ці дні триває гаряча хедз-ап битва між покеристом Лендоном Тайсом та бізнесменом Біллом Перкінсом. Нагадаємо, що хлопці уклали парі, домовившись зіграти 20 тисяч роздач.

Вчора ж відбулися лише 362 руки, які вклалися у півтори години. Гра проходила досить динамічно, однак по суті одна роздача серйозно схилила чашу терезів на бік Перкінса. До даної сесії Тайс підходив з перевагою в 83,7 тисячі доларів і після однієї з рук зміцнив свої позиції.

Лендону випав сет "трійок", тоді як Білл підвищував ставки лише з кишеньковими королями. Втім, остання роздача дозволила Перкінсу вийти переможцем дня. Білл з парою дам на руках пішов в олл-ін і суперник відповів йому з АК. Як ми раніше розповідали, комбінація "туз-король" може бути оманливою і Тайс на цьому попався. Жодна з карт на столі (9-9-8-J-5) не поліпшила його руку.

Ця роздача дозволила Перкінсу виграти сесію з прибутком у 67,7 тисячі доларів. Тепер же він відстає від покериста всього на 16 тисяч. До того ж початкові умови парі явно були на боці Білла, адже Лендон дав бізнесмену фору в 720 тисяч доларів на старті.

Зіграно рук: 2407/20000

баланс: +16 003 доларів на користь Тайса

Баланс з урахуванням фори: +703 997 доларів на користь Перкінса