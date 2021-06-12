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Бизнесмен Билл Перкинс отыграл 67 тысяч долларов у профессионального покериста Лэндона Тайса(ВИДЕО)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
12 июня, 11:06
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Парочка сыграла лишь 12% запланированных раздач, по итогам которых пока впереди Тайс
Бизнесмен Билл Перкинс добивается успеха в покере
Бизнесмен Билл Перкинс добивается успеха в покере / Фото: Instagram Билла Перкинса

В эти дни продолжается горячая хедз-ап битва между покеристом Лэндоном Тайсом и бизнесменом Биллом Перкинсом. Напомним, что парни заключили пари, договорившись сыграть 20 тысяч раздач.

Вчера же состоялись лишь 362 руки, которые уложились в полтора часа. Игра проходила довольно динамично, однако по сути одна раздача серьезно склонила чашу весов на сторону Перкинса. К данной сессии Тайс подходил с преимуществом в 83,7 тысячи долларов и после одной из раздач укрепил свои позиции.

Лэндону выпал сет "троек", тогда как Билл повышал ставки лишь с карманными королями. Впрочем, последняя раздача позволила Перкинсу выйти победителем дня. Билл с парой дам на руках пошел в олл-ин и соперник ответил ему с АК. Как мы ранее рассказывали, комбинация "туз-король" может быть обманчивой и Тайс на этом попался. Ни одна из карт на столе (9-9-8-J-5) не улучшили его руку.

Эта раздача позволила Перкинсу выиграть сессию с профитом в 67,7 тысячи долларов. Теперь же он отстает от покериста всего на 16 тысяч. К тому же, изначальные условия пари явно были на стороне Билла, ведь Лэндон дал бизнесмену фору в 720 тысяч долларов на старте.

Сыграно рук: 2407 / 20000
Баланс: +16 003 долларов в пользу Тайса
Баланс с учетом форы: +703 997 долларов в пользу Перкинса

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