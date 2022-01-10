Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. На Тельців чекає марафон, Водолії шукають різноманітність

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 07:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз для азартних гравців на перші дні 2022 для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для азартних гравців
Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує другий повноцінний тиждень 2022 року. Більшість із нас встигли відгуляти свята, а хтось уже чимало пограв в онлайні та вже готується до першої великої живої серії року в Україні.

Читайте також: Азартний гороскоп на 2022 рік

Реклама

Покеристи часто забобонні і охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Попрацюйте над своїми теоретичними знаннями, їх брак може погано позначитися на практиці. Визначте свої слабкі сторони та дізнайтеся у майстрів, як їх виправити.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Влаштуйте собі покерний марафон цього тижня. Грайте кожен день, ваш кураж допоможе досягти солідних призових і набити руку перед великими турнірами.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Реклама

Не відмовляйтеся від блефу, дійте ризиковано. Агресія допоможе вам керувати столом та диктувати свої умови гри.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Заплануйте гру на кінець тижня, в будні Фортуна повернеться до вас зовсім не обличчям. Займіться роботою та сім'єю, тоді як у вихідні можете виділити час під покер.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Зберіться на покер із друзями або знайомими вам людьми. Їхня манера гри буде вам звичною, ви зможете прочитати їхні емоції та виграти призи.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Гарячий чай чи кава – ваш вірний соратник цього тижня. Сідайте зручніше у крісло та залітайте в онлайн. Саме в інтернеті на вас чекає успіх, а не в офлайні.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Не налітайте на міцний алкоголь, він завадить вам зосередитись на грі та зберігати концентрацію у відповідальні моменти. Вино чи шампанське – ваш максимум.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Якщо ви отримали кишенькову пару або одномасні карти вже на першій роздачі, йдіть в олл-ін відразу! Успіх на старті визначить вашу подальшу гру.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Не беріться за довгі МТТ-турніри, концентрації вам не вистачить. Найкраще зіграйте в кеш або Sit&Go, на короткій дистанції вам не буде рівних.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Залітайте на фріроли та не витрачайтеся на бай-іни. Успіх допоможе вам заробити призи, які в майбутньому ви зможете примножити в кеш-іграх.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Відпочиньте від Холдему та зробіть свою гру різноманітнішою. Можете спробувати себе в Омах або вивчити правила Блекджека. Можливо, саме там ховається ваш птах щастя.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Інтуїція цього тижня вас не буде підбивати, це ваша запорука успіху. Якщо є погане передчуття, відкладіть гру потім. Але якщо підходить ейфорія, вас не здолати, мучте!

гороскоппокер
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1/2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти