Азартний гороскоп на тиждень. На Тельців чекає марафон, Водолії шукають різноманітність

Астрологічний прогноз для азартних гравців на перші дні 2022 для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує другий повноцінний тиждень 2022 року. Більшість із нас встигли відгуляти свята, а хтось уже чимало пограв в онлайні та вже готується до першої великої живої серії року в Україні.

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Покеристи часто забобонні і охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Попрацюйте над своїми теоретичними знаннями, їх брак може погано позначитися на практиці. Визначте свої слабкі сторони та дізнайтеся у майстрів, як їх виправити.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Влаштуйте собі покерний марафон цього тижня. Грайте кожен день, ваш кураж допоможе досягти солідних призових і набити руку перед великими турнірами.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Не відмовляйтеся від блефу, дійте ризиковано. Агресія допоможе вам керувати столом та диктувати свої умови гри.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Заплануйте гру на кінець тижня, в будні Фортуна повернеться до вас зовсім не обличчям. Займіться роботою та сім'єю, тоді як у вихідні можете виділити час під покер.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Зберіться на покер із друзями або знайомими вам людьми. Їхня манера гри буде вам звичною, ви зможете прочитати їхні емоції та виграти призи.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Гарячий чай чи кава – ваш вірний соратник цього тижня. Сідайте зручніше у крісло та залітайте в онлайн. Саме в інтернеті на вас чекає успіх, а не в офлайні.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Не налітайте на міцний алкоголь, він завадить вам зосередитись на грі та зберігати концентрацію у відповідальні моменти. Вино чи шампанське – ваш максимум.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Якщо ви отримали кишенькову пару або одномасні карти вже на першій роздачі, йдіть в олл-ін відразу! Успіх на старті визначить вашу подальшу гру.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не беріться за довгі МТТ-турніри, концентрації вам не вистачить. Найкраще зіграйте в кеш або Sit&Go, на короткій дистанції вам не буде рівних.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Залітайте на фріроли та не витрачайтеся на бай-іни. Успіх допоможе вам заробити призи, які в майбутньому ви зможете примножити в кеш-іграх.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Відпочиньте від Холдему та зробіть свою гру різноманітнішою. Можете спробувати себе в Омах або вивчити правила Блекджека. Можливо, саме там ховається ваш птах щастя.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Інтуїція цього тижня вас не буде підбивати, це ваша запорука успіху. Якщо є погане передчуття, відкладіть гру потім. Але якщо підходить ейфорія, вас не здолати, мучте!