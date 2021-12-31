Азартний гороскоп на 2022 рік. Чого чекати гравцям від Чорного Водяного Тигра

Астрологічний прогноз для азартних гравців на 2022 рік для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер на 2022 рік / Фото: Getty Images

Вже завтра світ зустріне Новий, 2022 рік, який подарує нам не менше яскравих емоцій, ніж це було 2021-го. Очікують нас і великі баталії покеру як в онлайні, так і в "живому" варіанті.

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Якщо ви плануєте пограти в покер цього року, пропонуємо вам прочитати гороскоп на 2022 рік для гравців. Що ж підготував для покеристів Чорний Водяний Тигр? Давайте дізнаємось разом!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Успіх супроводжуватиме Овнам у парні місяці року, тому починайте катати на повну з лютого. У ці місяці радимо відігравати по турніру або кеш-столу за день, адже це збільшить ваш шанс спіймати птаха щастя.

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Влітку ж радимо Овнам активніше вибиратися на офлайн-івенти, подорожувати світом та знайомитися з новими покеристами. Професійні зв'язки вам обов'язково стануть у нагоді в майбутньому.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Цього року на вас чекає підвищення лімітів та багато профіту від гри в покер в онлайні. Не соромтеся напружувати свій смартфон або комп'ютер, можете залітати на кілька турнірів одразу.

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Це не скасовує "живих" івентів, де ви зможете насолодитися брязканням фішок у компанії знайомих людей. Правда, великих призових від офлайну не чекайте, вся ваша удача піде в інтернет.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Радимо не розмінюватися на турніри з низьким байіном, а відразу залітати на високі ліміти. Особливо намагайтеся не пропускати великі покерні серії України та світу.

Вам часто прилітатимуть парні карти, проте розігрувати їх потрібно з розумом, стримано. Одна з таких роздач призведе до великого виграшу, проте не втрачайте голову. На куражі можна втратити всі зароблені гроші.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Покер допоможе вам у 2022-му вирішити проблеми в інших сферах життя, навіть якщо він не принесе вам прибутку. Не бійтеся грати в карти з начальством чи людиною, з якою у вас непрості стосунки. Покер вас зблизить.

Крім того, гра розбавить ваше життя новими фарбами у скрутні хвилини, подарувавши вам яскраві емоції. Можливо, саме за овальним столом ви зустрінете вашу другу половинку чи майбутнього друга.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Гра в покер підкине вам нові можливості у 2022 році. Ви можете піднятися вгору кар'єрними сходами саме завдяки вдалій грі за овальним столом. Не бійтеся показати себе на максимум.

Що ж до прикмет, намагайтеся вибирати місце по праву руку від дилера, воно стане для вас щасливим. Також не забувайте стежити за емоціями суперників, вони будуть багато про що говорити.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Рік Чорного Водяного Тигра пройде для Дів у чорному кольорі. Спочатку на них очікує чорна смуга, проте до середини року вона зміниться світлою. Правда, супроводжуватимуть вас чорні карти, тому робіть ставку на них.

Крім того, не ігноруйте чорний та синій кольори в одязі. Саме вони повинні переважати у вашому дрес-коді під час зборів на турнір.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

2022 подарує Терезам різноманітність у покері. Ви відкриєте для себе нові ігри в карти, досягнете успіху в Омаху. У цей вид покеру ви можете грати достатньо часто, він буде вашим.

Також радимо познайомитися з Раззом або Лоуболом, вони захоплять вас з головою. У Холдемі ж удача буде не завжди на вашому боці, тому якщо відчуватимете невпевненість перед івентом, краще пропустіть його.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте собі перенапружуватися на роботі, недосипати або ставитись до свого здоров'я абияк. Це негативно позначиться на грі за столом, а також на інших сферах життя.

Якщо ви сідаєте за гру, подбайте про свій комфорт. Вас ніщо не повинно відволікати, крісло має бути комфортним, а одяг – зручним. У такій обстановці ви нерідко ловитимете призові.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Віддавайте свої вихідні на гру в покер, зробіть її своїм ритуалом у 2022 році. У будні дні успіх не буде на вашому боці, тому навіть не сподівайтеся на призи.

Крім того, святкові івенти не повинні проходити без Стрільців, адже ви будете душею компанії та чіплідером крутих турнірів. Поділіться своєю енергією зі світом покеру і він поверне її вам у вигляді призових.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Під час гри в покер поруч з вами повинен бути близький друг, або друга половинка. Цей рік ви не проведете на самоті, адже ваша сила полягатиме у підтримці.

Щодо вибору турнірів, радимо Козерогам не лізти на високі рівні та сконцентруватися на середніх лімітах. Витрачайте на покер не більше тієї суми, яку вам не шкода буде втратити. У такому разі ви гратимете впевненіше.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Попрацюйте над вашим блефом у 2022 році, він часто матиме важливе значення під час роздач. Уважно відстежуйте емоції суперника і не йдіть в оллін за першої ж нагоди.

Більше того, слідкуйте за своїми емоціями, адже ваш Poker face – це 70% успіху у 2022 році. Особливо це стосується офлайну, де в розслабленій обстановці велика можливість видати себе.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Цього року вам неодноразово випаде роял-флеш. Так-так, саме він! Ретельно відстежуйте карти та не пропустіть щасливу роздачу, передчасно скинувши сильну руку.

З турнірів радимо не пропускати великі серії України та світу, адже серед найкращих ви не загубитеся. Обов'язково відвідайте WSOP у Вегасі або WSOP Europe у Розвадові, подорож та профіт від покеру будуть на найвищому рівні.