Азартный гороскоп на неделю. Тельцов ждет марафон, Водолеи ищут разнообразие

Сегодня стартует вторая полноценная неделя 2022 года. Большинство из нас успели отгулять праздники, а кто-то уже немало поиграл в онлайне и уже готовится к первой крупной живой серии года в Украине.
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Покеристы зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Поработайте над своими теоретическими знаниями, их нехватка может плохо сказаться на практике. Определите свои слабые стороны и узнайте у мастеров, как их исправить.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Устройте себе покерный марафон на этой неделе. Играйте каждый день, ваш кураж поможет добиться солидных призовых и набить руку перед крупными турнирами.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Не отказывайтесь от блефа, действуйте рискованно. Агрессия поможет вам управлять столом и диктовать свои условия игры.
РАК. 22 июня — 22 июля
Запланируйте игру на конец недели, в будние дни Фортуна повернется к вам вовсе не лицом. Займитесь работой и семьей, тогда как на выходных можете выделить время под покер.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Соберитесь на покер с друзьями или знакомыми вам людьми. Их манера игры будет вам привычна, вы сможете прочитать их эмоции и выиграть призы.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Горячий чай или кофе – ваш верный соратник на этой неделе. Садитесь поудобнее в кресло и залетайте в онлайн. Именно в интернете вас ждет успех, а не в офлайне.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Не налетайте на крепкий алкоголь, он помешает вам сосредоточиться на игре и сохранять концентрацию в ответственные моменты. Вино или шампанское – ваш максимум.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Если вы получили карманную пару или одномастные карты уже на первой раздаче, идите в олл-ин сразу! Успех на старте предопределит вашу дальнейшую игру.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Не беритесь за длинные МТТ-турниры, концентрации вам может не хватить. Лучше сыграйте в кэш или Sit&Go, на короткой дистанции вам не будет равных.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Залетайте на фрироллы и не тратьтесь на бай-ины. Удача поможет вам заработать призы, которые в будущем вы сможете приумножить в кэш-играх.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Отдохните от Холдема и сделайте свою игру более разнообразной. Можете попробовать себя в Омахе или изучить правила Блэкджека. Может быть, именно там скрывается ваша птица счастья.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Интуиция на этой неделе вас не будет подводить, это ваш залог успеха. Если есть плохое предчувствие, отложите игру на потом. Но если подступает эйфория, вас не одолеть, терзайте!