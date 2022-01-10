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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Тельцов ждет марафон, Водолеи ищут разнообразие

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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10 января, 07:02
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Астрологический прогноз для азартных игроков на первые дни 2022 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для азартных игроков
Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Сегодня стартует вторая полноценная неделя 2022 года. Большинство из нас успели отгулять праздники, а кто-то уже немало поиграл в онлайне и уже готовится к первой крупной живой серии года в Украине.

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Покеристы зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Поработайте над своими теоретическими знаниями, их нехватка может плохо сказаться на практике. Определите свои слабые стороны и узнайте у мастеров, как их исправить.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Устройте себе покерный марафон на этой неделе. Играйте каждый день, ваш кураж поможет добиться солидных призовых и набить руку перед крупными турнирами.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Не отказывайтесь от блефа, действуйте рискованно. Агрессия поможет вам управлять столом и диктовать свои условия игры.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Запланируйте игру на конец недели, в будние дни Фортуна повернется к вам вовсе не лицом. Займитесь работой и семьей, тогда как на выходных можете выделить время под покер.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Соберитесь на покер с друзьями или знакомыми вам людьми. Их манера игры будет вам привычна, вы сможете прочитать их эмоции и выиграть призы.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Горячий чай или кофе – ваш верный соратник на этой неделе. Садитесь поудобнее в кресло и залетайте в онлайн. Именно в интернете вас ждет успех, а не в офлайне.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Не налетайте на крепкий алкоголь, он помешает вам сосредоточиться на игре и сохранять концентрацию в ответственные моменты. Вино или шампанское – ваш максимум.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Если вы получили карманную пару или одномастные карты уже на первой раздаче, идите в олл-ин сразу! Успех на старте предопределит вашу дальнейшую игру.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Не беритесь за длинные МТТ-турниры, концентрации вам может не хватить. Лучше сыграйте в кэш или Sit&Go, на короткой дистанции вам не будет равных.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Залетайте на фрироллы и не тратьтесь на бай-ины. Удача поможет вам заработать призы, которые в будущем вы сможете приумножить в кэш-играх.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Отдохните от Холдема и сделайте свою игру более разнообразной. Можете попробовать себя в Омахе или изучить правила Блэкджека. Может быть, именно там скрывается ваша птица счастья.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Интуиция на этой неделе вас не будет подводить, это ваш залог успеха. Если есть плохое предчувствие, отложите игру на потом. Но если подступает эйфория, вас не одолеть, терзайте!

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