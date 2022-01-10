Азартный гороскоп на неделю. Тельцов ждет марафон, Водолеи ищут разнообразие

Астрологический прогноз для азартных игроков на первые дни 2022 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Сегодня стартует вторая полноценная неделя 2022 года. Большинство из нас успели отгулять праздники, а кто-то уже немало поиграл в онлайне и уже готовится к первой крупной живой серии года в Украине.

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Покеристы зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Поработайте над своими теоретическими знаниями, их нехватка может плохо сказаться на практике. Определите свои слабые стороны и узнайте у мастеров, как их исправить.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Устройте себе покерный марафон на этой неделе. Играйте каждый день, ваш кураж поможет добиться солидных призовых и набить руку перед крупными турнирами.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Не отказывайтесь от блефа, действуйте рискованно. Агрессия поможет вам управлять столом и диктовать свои условия игры.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Запланируйте игру на конец недели, в будние дни Фортуна повернется к вам вовсе не лицом. Займитесь работой и семьей, тогда как на выходных можете выделить время под покер.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Соберитесь на покер с друзьями или знакомыми вам людьми. Их манера игры будет вам привычна, вы сможете прочитать их эмоции и выиграть призы.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Горячий чай или кофе – ваш верный соратник на этой неделе. Садитесь поудобнее в кресло и залетайте в онлайн. Именно в интернете вас ждет успех, а не в офлайне.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Не налетайте на крепкий алкоголь, он помешает вам сосредоточиться на игре и сохранять концентрацию в ответственные моменты. Вино или шампанское – ваш максимум.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Если вы получили карманную пару или одномастные карты уже на первой раздаче, идите в олл-ин сразу! Успех на старте предопределит вашу дальнейшую игру.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не беритесь за длинные МТТ-турниры, концентрации вам может не хватить. Лучше сыграйте в кэш или Sit&Go, на короткой дистанции вам не будет равных.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Залетайте на фрироллы и не тратьтесь на бай-ины. Удача поможет вам заработать призы, которые в будущем вы сможете приумножить в кэш-играх.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Отдохните от Холдема и сделайте свою игру более разнообразной. Можете попробовать себя в Омахе или изучить правила Блэкджека. Может быть, именно там скрывается ваша птица счастья.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Интуиция на этой неделе вас не будет подводить, это ваш залог успеха. Если есть плохое предчувствие, отложите игру на потом. Но если подступает эйфория, вас не одолеть, терзайте!