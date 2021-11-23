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В Індії заборонять приватну криптовалюту

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 21:20
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Правління країни представить законопроект про регулювання ринка цифрових технологій
Правління Індії відмовиться від приватних криптовалют
Правління Індії відмовиться від приватних криптовалют

В ході зимової скликання зимової сесії парламента Індії, яка відкриється 29 листопада і буде тривати до 23 грудня, планується заборонити більшість "праватних криптовалют", а натомість створити єдину – державну криптовалюту.

/ Фото: freepik.com

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"Створити сприятливу основу для розробки офіційної цифрової валюти, яку буде випущено Резервним банком Індії. Законопроект також спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії, проте припускає певних винятків для просування базової технології та її використання",- говориться в описі законопроекту "Про криптовалюти та регулювання офіційних цифрових валют"

Законопроект також створить "посередню основу" для створення офіційної цифрової валюти для країни.

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Такі дії допоможуть владі Індії тримати монополію на створення криптовалюти в своїх рука.

ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту
ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Варто зазначити, що кілька зірок Боллівуду, зокрема легендарний Амітабх Баччан, Аюшманн Хуррана і Ранвір Сінгх, які знялися в кількох найбільших блокбастерах країни, просували торгівлю криптовалютою в телевізійній та газетній рекламі.

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