В Індії заборонять приватну криптовалюту

Правління країни представить законопроект про регулювання ринка цифрових технологій

Правління Індії відмовиться від приватних криптовалют

В ході зимової скликання зимової сесії парламента Індії, яка відкриється 29 листопада і буде тривати до 23 грудня, планується заборонити більшість "праватних криптовалют", а натомість створити єдину – державну криптовалюту.

/ Фото: freepik.com

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JUST IN: 26 new Bills are listed for introduction in the #WinterSession, including three Ordinances, the Electricity (Amendment) Bill, 2021, and the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021.



Supplementary budget is also expected to be tabled.



1/ — PRS Legislative (@PRSLegislative) November 23, 2021

"Створити сприятливу основу для розробки офіційної цифрової валюти, яку буде випущено Резервним банком Індії. Законопроект також спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії, проте припускає певних винятків для просування базової технології та її використання",- говориться в описі законопроекту "Про криптовалюти та регулювання офіційних цифрових валют"

Законопроект також створить "посередню основу" для створення офіційної цифрової валюти для країни.

Що дасть українцям легалізація віртуальних активів / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

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Такі дії допоможуть владі Індії тримати монополію на створення криптовалюти в своїх рука.

ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Варто зазначити, що кілька зірок Боллівуду, зокрема легендарний Амітабх Баччан, Аюшманн Хуррана і Ранвір Сінгх, які знялися в кількох найбільших блокбастерах країни, просували торгівлю криптовалютою в телевізійній та газетній рекламі.