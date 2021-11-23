Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Игра Крипто

В Индии запретят частную криптовалюту

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 21:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власти страны представят законопроект о регулировании рынка цифровых технологий
Власти Индии откажутся от частных криптовалют
Власти Индии откажутся от частных криптовалют

В ходе созыва зимней сессии парламента Индии, которая откроется 29 ноября и продлится до 23 декабря, планируется запретить большинство "частных криптовалют", а вместо их создать единственную – государственную криптовалюту.

/ Фото: freepik.com

Реклама

"Создать благоприятную основу для разработки официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, однако предполагает определенные исключения для продвижения базовой технологии и ее использования",- говорится в описании законопроекта "О криптовалютах и регулировании официальных цифровых валют"

Законопроект также создаст "посреднительную основу" для создания официальной цифровой валюты для страны, добавляет законодательная повестка дня.

Что даст украинцам легализация виртуальных активов
Что даст украинцам легализация виртуальных активов / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Реклама

Такие действия, помогут власти держать монополию на криптовалюту в своих руках.

ОАЭ выводят на рынок свою криптовалюту
ОАЭ выводят на рынок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Стоит отметить, что несколько звезд Болливуда, в том числе легендарный Амитабх Баччан, Аюшманн Хуррана и Ранвир Сингх, которые снялись в нескольких крупнейших блокбастерах страны, продвигали торговлю криптовалютой в телевизионной и газетной рекламе.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

57406.55

Binance Coin (BNB)

599

Dogecoin (DOGE)

0.23

Litecoin (LTC)

212.25

Theta (THETA)

6.61

Опрос
Как создавали биткоин
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять