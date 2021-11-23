В Индии запретят частную криптовалюту

Власти страны представят законопроект о регулировании рынка цифровых технологий

Власти Индии откажутся от частных криптовалют

В ходе созыва зимней сессии парламента Индии, которая откроется 29 ноября и продлится до 23 декабря, планируется запретить большинство "частных криптовалют", а вместо их создать единственную – государственную криптовалюту.

/ Фото: freepik.com

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JUST IN: 26 Новые Bills являются выставлены для установки в #WinterSession , Включая три Ordinances, Electricity (Amendment) Bill, 2021, and Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021.



Дополнительный бюджет является также определенным путем.



1/ - PRS Legislative (@PRSLegislative) November 23, 2021

"Создать благоприятную основу для разработки официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, однако предполагает определенные исключения для продвижения базовой технологии и ее использования",- говорится в описании законопроекта "О криптовалютах и регулировании официальных цифровых валют"

Законопроект также создаст "посреднительную основу" для создания официальной цифровой валюты для страны, добавляет законодательная повестка дня.

Что даст украинцам легализация виртуальных активов / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

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Такие действия, помогут власти держать монополию на криптовалюту в своих руках.

ОАЭ выводят на рынок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Стоит отметить, что несколько звезд Болливуда, в том числе легендарный Амитабх Баччан, Аюшманн Хуррана и Ранвир Сингх, которые снялись в нескольких крупнейших блокбастерах страны, продвигали торговлю криптовалютой в телевизионной и газетной рекламе.