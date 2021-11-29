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Коронавірус "Омікрон" викликав божевільний стрибок курсу криптовалюти через свою назву

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
29 листопада, 14:40
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Криптовалюта Omicron піднялася у десять разів за останні три дні після того, як ВООЗ оголосила про новий штам коронавірусу.
Криптовалюта Omicron набирає популярності на фоні нового штаму коронавірусу
Криптовалюта Omicron набирає популярності на фоні нового штаму коронавірусу / Фото: Getty Images

В останні дні по світу поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Він активно почав поширюватися у країнах Африки. Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах.

Що цікаво, це явище мало ефект і на ринок криптовалюти. Колись маловідома валюта Omicron встигла зрости аж у 10 разів після того, як ВООЗ визнала "Омікрон" штамом ковіду.

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Ще на вихідних вартість одного токена OMIC становила 65 доларів, а вже сьогодні курс криптовалюти злетів до позначки 689 американських грошей.

Токен Omicron був створений на початку листопада після поділу Olympus у мережі другого рівня Arbitrum. Кожен токен OMIC забезпечується внутрішнім кошиком активів.

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До слова, штам ковіду вплинув і на вартість алмазів. Ціни на алмазну сировину за два дні зросли на 5-10%. Причиною такого стрибка стало те, що "Омікрон" було виявлено у Ботсвані, де розташовані родовища.

Лікарі зазначають, що новий штам "Омікрон" вже можна назвати небезпечнішим, ніж "Дельта", оскільки він може заражати людину кілька разів.

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