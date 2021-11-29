Коронавірус "Омікрон" викликав божевільний стрибок курсу криптовалюти через свою назву

Криптовалюта Omicron піднялася у десять разів за останні три дні після того, як ВООЗ оголосила про новий штам коронавірусу.

Криптовалюта Omicron набирає популярності на фоні нового штаму коронавірусу / Фото: Getty Images

В останні дні по світу поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Він активно почав поширюватися у країнах Африки. Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах.

Що цікаво, це явище мало ефект і на ринок криптовалюти. Колись маловідома валюта Omicron встигла зрости аж у 10 разів після того, як ВООЗ визнала "Омікрон" штамом ковіду.

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Ще на вихідних вартість одного токена OMIC становила 65 доларів, а вже сьогодні курс криптовалюти злетів до позначки 689 американських грошей.

Токен Omicron був створений на початку листопада після поділу Olympus у мережі другого рівня Arbitrum. Кожен токен OMIC забезпечується внутрішнім кошиком активів.

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До слова, штам ковіду вплинув і на вартість алмазів. Ціни на алмазну сировину за два дні зросли на 5-10%. Причиною такого стрибка стало те, що "Омікрон" було виявлено у Ботсвані, де розташовані родовища.

Лікарі зазначають, що новий штам "Омікрон" вже можна назвати небезпечнішим, ніж "Дельта", оскільки він може заражати людину кілька разів.